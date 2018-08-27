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Dünyadan çıplak gözle görülebilen adlı yıldızı anlatan hangi ifade doğrudur? Betelgeuse

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Dünyadan çıplak gözle görülebilen adlı yıldızı anlatan hangi ifade doğrudur? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Dünyadan çıplak gözle görülebilen Betelgeuse adlı yıldızı anlatan hangi ifade doğrudur? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 27.8.2018 22:26 Güncelleme Tarihi: 27.8.2018 22:27
Dünyadan çıplak gözle görülebilen Betelgeuse adlı yıldızı anlatan hangi ifade doğrudur? Betelgeuse anlamı nedir

Dünyadan çıplak gözle görülebilen adlı yıldızı anlatan hangi ifade doğrudur?

A) Güneşten daha parlaktır

B) Güneşten daha yaşlıdır

C) Güneşten daha sıcaktır

D) Güneşten daha küçüktür

Cevap: A) Güneşten daha parlaktır

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Dünyadan çıplak gözle görülebilen Betelgeuse adlı yıldızı anlatan hangi ifade doğrudur? Betelgeuse anlamı nedir
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