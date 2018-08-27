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Hangi canlının bir türü günde yaklaşık 250 kez tekrarlanan ve ortalama süren ya dalar? 1 dakika uyuyan hayvan

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangi canlının bir türü günde yaklaşık 250 kez tekrarlanan ve ortalama süren ya dalar? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangi canlının bir türü günde yaklaşık 250 kez tekrarlanan ve ortalama 1 dakika süren uykuya dalar? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 27.8.2018 22:02 Güncelleme Tarihi: 27.8.2018 22:03
Hangi canlının bir türü günde yaklaşık 250 kez tekrarlanan ve ortalama 1 dakika süren uykuya dalar? 1 dakika uyuyan hayvan

Hangi canlının bir türü günde yaklaşık 250 kez tekrarlanan ve ortalama 1 dakika süren uykuya dalar?

A) Kirpi

B) Arı

C) Karınca

D) Çekirge

Cevap: Karınca

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Hangi canlının bir türü günde yaklaşık 250 kez tekrarlanan ve ortalama 1 dakika süren uykuya dalar? 1 dakika uyuyan hayvan
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