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Ferhat ile Şirin hikayesinde Ferhat dağı niçin deler? Ferhat dağı neden delmiştir

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Ferhat ile Şirin hikayesinde Ferhat dağı niçin deler? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Ferhat ile Şirin hikayesinde Ferhat dağı niçin deler? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 1.9.2018 21:58 Güncelleme Tarihi: 1.9.2018 21:58
Ferhat ile Şirin hikayesinde Ferhat dağı niçin deler? Ferhat dağı neden delmiştir

Ferhat ile Şirin hikayesinde Ferhat dağı niçin deler?

A) Su getirmek için

B) Yol açmak için

C) Hazine aramak için

D) Çiçek bulmak için

Ferhat şehre su getirmek için dağda yol açmıştır

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Ferhat ile Şirin hikayesinde Ferhat dağı niçin deler? Ferhat dağı neden delmiştir
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