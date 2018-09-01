Ferhat ile Şirin hikayesinde Ferhat dağı niçin deler? Ferhat dağı neden delmiştir
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Ferhat ile Şirin hikayesinde Ferhat dağı niçin deler? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Ferhat ile Şirin hikayesinde Ferhat dağı niçin deler? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 1.9.2018 21:58Güncelleme Tarihi: 1.9.2018 21:58
Ferhat ile Şirin hikayesinde Ferhat dağı niçin deler?