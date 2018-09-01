İnsan yüzü şeklinde maskeler takılması - Hayvan belgeselleri
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve İzlediğiniz belgeselin çekildiği yerdeki insanlar kafalarının arkasına insan yüzü şeklinde maskerler takıyorsa belgeselde anlatılan hayvan muhtemelen hangisidir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan İzlediğiniz belgeselin çekildiği yerdeki insanlar kafalarının arkasına insan yüzü şeklinde maskerler takıyorsa belgeselde anlatılan hayvan muhtemelen hangisidir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 1.9.2018 21:20Güncelleme Tarihi: 1.9.2018 21:20
İzlediğiniz belgeselin çekildiği yerdeki insanlar kafalarının arkasına insan yüzü şeklinde maskerler takıyorsa belgeselde anlatılan hayvan muhtemelen hangisidir?