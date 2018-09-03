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Bir insan vücudunu atomlarını ayırırsak %65 oranla en fazla atomdan oluştuğu görülür? En fazla hangi atom vardır

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Bir insan vücudunu atomlarını ayırırsak kütle olarak %65 oranla en fazla atomdan oluştuğu görülür? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Bir insan vücudunu atomlarını ayırırsak kütle olarak %65 oranla en fazla hangi atomdan oluştuğu görülür? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 3.9.2018 20:56 Güncelleme Tarihi: 3.9.2018 21:01
Bir insan vücudunu atomlarını ayırırsak %65 oranla en fazla hangi atomdan oluştuğu görülür? En fazla hangi atom vardır

Bir insan vücudunu atomlarını ayırırsak kütle olarak %65 oranla en fazla atomdan oluştuğu görülür?

Oksijen

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