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'dan resmi açıklama! Bu sezon...

TRT 1 ekranlarının heyecan dolu dizisi 'un yeni sezonu hakkında önemli bir açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 5.9.2018 15:21
Diriliş Ertuğrul'dan resmi açıklama! Bu sezon...

Yeni sezon çalışmalarının devam ettiği yönünde açıklamalar yapılan 'da, dizinin "Diriliş Ertuğrul" konseptiyle devam edeceğine dair açıklamalar yapıldı. İşte, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamalar;

"Kamuoyu Duyurusu! Diriliş Ertuğrul" dizimizin yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam etmektedir. "Diriliş Ertuğrul" daha önceki sezonlarda olduğu gibi yeni sezonda da heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyenleriyle buluşacaktır. Bu doğrultuda ekibimiz kostüm, sanat ve koreografi çalışmalarını hız kesmeden sürdürmektedir. Dünyanın pek çok bölgesinde 65'ten fazla ülkede beğeniyle takip edilen dizimiz yeni sezonda da ''Diriliş Ertuğrul'' konseptiyle devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

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Diriliş Ertuğrul'dan resmi açıklama! Bu sezon...
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