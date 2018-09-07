Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlayacak? Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm ne zaman - atv yayın akışı

Türkiye'de televizyon ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü ve efsane oyuncu kadrosuyla yeni sezonda seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yayın döneminde izleyenleri ekranlara kilitleyen sezon finali bölümü ile Sen Anlat Karadeniz'in bir sonraki bölümü, dizinin sevenleri için merak konusu olmuştu. Eylül ayında başlayan yeni yayın dönemi ile birlikte izleyiciler Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlıyor sorusunun yanıtını arıyorlar. Peki atv'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlıyor?

İşte dizi ile ilgili detaylar...