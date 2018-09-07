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ne zaman başlayacak? Sen Anlat Karadeniz ne zaman -

ekranlarının reyting rekortmeni dizisi bomba gibi bir senaryo ve güçlü bir oyuncu kadrosu ile yeni yayın sezonuna merhaba dedi. atv'nin sevilen dizisi , yine izleyenleri ekranlara kilitleyecek 22. bölümü ile seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yayın döneminde ekranlara kilitleyen sezon finalinin ardından Sen Anlat Karadeniz ün ne zaman yayınlanacağı merak konusu olmuştu. Dizinin 22. bölümü için geri sayım başladı! Peki Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlayacak? İşte sevilen dizinin 22. yeni bölümünün yayınlanacağı tarih...

Giriş Tarihi: 7.9.2018 23:31 Güncelleme Tarihi: 7.9.2018 23:31
Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlayacak? Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm ne zaman - atv yayın akışı

Türkiye'de ekranlarının sevilen dizisi ü ve efsane oyuncu kadrosuyla yeni sezonda seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yayın döneminde izleyenleri ekranlara kilitleyen sezon finali bölümü ile Sen Anlat Karadeniz'in bir sonraki bölümü, dizinin sevenleri için merak konusu olmuştu. Eylül ayında başlayan yeni yayın dönemi ile birlikte izleyiciler sorusunun yanıtını arıyorlar. Peki atv'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlıyor?

İşte dizi ile ilgili detaylar...

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Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlayacak? Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm ne zaman - atv yayın akışı
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