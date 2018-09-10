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Hangi film tarafından tasarlanmış ölümünden sonra tarafından çekilmiştir?

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangi film önce tarafından tasarlanıp geliştirilmiş, ölümünden sonra tarafından çekilmiştir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangi film önce Stanley Kubirck tarafından tasarlanıp geliştirilmiş, ölümünden sonra Steven Spielberg tarafından çekilmiştir? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 10.9.2018 20:25 Güncelleme Tarihi: 10.9.2018 20:28
Hangi film Stanley Kubirck tarafından tasarlanmış ölümünden sonra Steven Spielberg tarafından çekilmiştir?

Hangi film önce tarafından tasarlanıp geliştirilmiş, ölümünden sonra tarafından çekilmiştir?

Cevap: C)

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Hangi film Stanley Kubirck tarafından tasarlanmış ölümünden sonra Steven Spielberg tarafından çekilmiştir?
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