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TDK horon oyunu oynamak - TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde "horon oyunu oynamak" hangi sözle ifade edilir?

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde "horon oyunu oynamak" hangi sözle ifade edilir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde "horon oyunu oynamak" hangi sözle ifade edilir? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 10.9.2018 20:58 Güncelleme Tarihi: 10.9.2018 20:59
TDK horon oyunu oynamak - TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde horon oyunu oynamak hangi sözle ifade edilir?

Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde "horon oyunu oynamak" hangi sözle ifade edilir?

Cevap: Horon Vurmak

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TDK horon oyunu oynamak - TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde "horon oyunu oynamak" hangi sözle ifade edilir?
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