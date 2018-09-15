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1975 yılında hayatı boyunca kemikleri en çok kırılan kişi olarak Evel Knievel'in kemikleri kaç kere kırılmıştır
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Guinness Dünya Rekorları'na göre 1975 yılında hayatı boyunca kemikleri en çok kırılan kişi olarak Evel Knievel'in kemikleri o yıla kadar kaç kere kırılmıştır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Guinness Dünya Rekorları'na göre 1975 yılında hayatı boyunca kemikleri en çok kırılan kişi olarak Evel Knievel'in kemikleri o yıla kadar kaç kere kırılmıştır? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 15.9.2018 21:32Güncelleme Tarihi: 15.9.2018 21:33
Guinness Dünya Rekorları'na göre 1975 yılında hayatı boyunca kemikleri en çok kırılan kişi olarak Evel Knievel'in kemikleri o yıla kadar kaç kere kırılmıştır?