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1975 yılında hayatı boyunca kemikleri en çok kırılan kişi olarak Evel Knievel'in kemikleri kaç kere kırılmıştır

Dünyanın en çok kazandıran ve 'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Guinness Dünya Rekorları'na göre 1975 yılında hayatı boyunca kemikleri en çok kırılan kişi olarak Evel Knievel'in kemikleri o yıla kadar kaç kere kırılmıştır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Guinness Dünya Rekorları'na göre 1975 yılında hayatı boyunca kemikleri en çok kırılan kişi olarak Evel Knievel'in kemikleri o yıla kadar kaç kere kırılmıştır? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 15.9.2018 21:32 Güncelleme Tarihi: 15.9.2018 21:33
1975 yılında hayatı boyunca kemikleri en çok kırılan kişi olarak Evel Knievel'in kemikleri kaç kere kırılmıştır

Guinness Dünya Rekorları'na göre 1975 yılında hayatı boyunca kemikleri en çok kırılan kişi olarak Evel Knievel'in kemikleri o yıla kadar kaç kere kırılmıştır?

A) 433

B) 533

C) 633

D) 733

İşte cevap...

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1975 yılında hayatı boyunca kemikleri en çok kırılan kişi olarak Evel Knievel'in kemikleri kaç kere kırılmıştır
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