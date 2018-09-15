1975 yılında hayatı boyunca kemikleri en çok kırılan kişi olarak Evel Knievel'in kemikleri kaç kere kırılmıştır

Guinness Dünya Rekorları'na göre 1975 yılında hayatı boyunca kemikleri en çok kırılan kişi olarak Evel Knievel'in kemikleri o yıla kadar kaç kere kırılmıştır?

A) 433

B) 533

C) 633

D) 733

İşte cevap...