‘Bir Zamanlar Çukurova’ zirvede başladı

atv'nin yeni dizisi "Bir Zamanlar Çukurova" perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dizi, ilk bölümüyle reyting listelerinin zirvesinde yer aldı. Bir Zamanlar Çukurova, 20+ABC1 kategorisinde; 6.53 izlenme oranı ve 18.62 izlenme payı alarak 100 program arasında en çok izlenen yapım oldu. Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş
, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek
'in paylaştığı dizinin yapımını Tims&B, yapımcılığını ise Timur Savcı
ve Burak Sağyaşar
'ın üstleniyor. İlk bölümüyle izleyiciyi ekrana bağlayan dizide her şeyi başlatan, Züleyha'nın (Hilal Altınbilek), işe girdikleri çiftlikte söylediği yalan oldu. Yılmaz'ın (Uğur Güneş) kazayla bir adam öldürmesi sebebiyle İstanbul'dan kaçan âşklar, kendilerini Adana'ya attı. Yılmaz'ın asker arkadaşının çalıştığı çiftlikte işe girdiler. Ama Hünkar'ın nikahsız çiftleri evlendirmek için düğün hazırlığında olduğunu duyan Züleyha, kendilerini de evlendirmeye kalkarlar diye korkunca, çiftlik ahalisine kendisini kız kardeş olarak tanıttı. Sevgilisinin kimliği evlilik başvurusunda kaçak olduğunu ortaya çıkarır diye düşünmeden söylediği bu yalan, daha ilk günden hayatlarını zindan etti.