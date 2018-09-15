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'ye göre şapka işaretine verilen isimler - TDK'ye göre şapka işaretine verilen isimlerden biri değildir?

Dünyanın en çok kazandıran ve 'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve 'ye göre şapka işaretine verilen isimlerden biri değildir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangisi TDK'ye göre şapka işaretine verilen isimlerden biri değildir? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 15.9.2018 20:28 Güncelleme Tarihi: 15.9.2018 20:32
TDK'ye göre şapka işaretine verilen isimler - Hangisi TDK'ye göre şapka işaretine verilen isimlerden biri değildir?

'ye göre şapka işaretine verilen isimlerden biri değildir?

A) Düzeltme işareti

B) Yumuşatma işareti

C) İnceltme işareti

D) Uzatma işareti

İşte cevabı:

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TDK'ye göre şapka işaretine verilen isimler - Hangisi TDK'ye göre şapka işaretine verilen isimlerden biri değildir?
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