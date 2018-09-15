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TDK'ye göre şapka işaretine verilen isimler - Hangisi TDK'ye göre şapka işaretine verilen isimlerden biri değildir?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve HangisiTDK'ye göre şapka işaretine verilen isimlerden biri değildir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangisi TDK'ye göre şapka işaretine verilen isimlerden biri değildir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 15.9.2018 20:28Güncelleme Tarihi: 15.9.2018 20:32
HangisiTDK'ye göre şapka işaretine verilen isimlerden biri değildir?