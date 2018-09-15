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hangi konuda 11 sayfalık bir makale yazmıştır? Kim Olmak İster - İşte cevabı

Dünyanın en çok kazandıran ve 'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve hangi konuda 11 sayfalık bir makale yazmıştır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Winston Churchill hangi konuda 11 sayfalık bir makale yazmıştır? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 15.9.2018 22:00 Güncelleme Tarihi: 15.9.2018 22:04
Winston Churchill hangi konuda 11 sayfalık bir makale yazmıştır? Kim Milyoner Olmak İster - İşte cevabı

hangi konuda 11 sayfalık bir makale yazmıştır?

A) Dünya dışı yaşam

B) Dondurma üretimi

C) Köpek eğitimi

D) Mutlu evlilik

Cevap: A) Dünya dışı yaşam

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 775. BÖLÜM (15.09.2018) SORU VE CEVAPLARI

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Winston Churchill hangi konuda 11 sayfalık bir makale yazmıştır? Kim Milyoner Olmak İster - İşte cevabı
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