Winston Churchill hangi konuda 11 sayfalık bir makale yazmıştır? Kim Milyoner Olmak İster - İşte cevabı

Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Winston Churchill hangi konuda 11 sayfalık bir makale yazmıştır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Winston Churchill hangi konuda 11 sayfalık bir makale yazmıştır? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 15.9.2018 22:00Güncelleme Tarihi: 15.9.2018 22:04