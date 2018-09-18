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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 108. ı yayınlandı - Hemen izle

atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz a bomba gibi başlayacak. Efsane ve tecrübeli oyuncu kadrosu ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sevenlerini televizyon ekranlarına kilitlemeye devam edecek. 'nun merakla beklenen 108. ı yayınlandı! Yeni sezona başlayacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 108. yeni bölüm fragmanını buradan hemen izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 19.9.2018 00:04 Güncelleme Tarihi: 19.9.2018 00:26
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 108. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Hemen izle

'de televizyon ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. 26 Eylül Salı günü , bomba gibi bir bölüm ile atv ekranlarında olacak. Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 108. ı az önce yayınlandı. İşte efsane dizinin fragmanı...

"BU MASADAKİ HERHANGİ BİRİ SENİN DOSTUNSA, SONU SENİN GİBİ OLACAK!"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 108. yeni bölüm fragmanı yayınladı - EDHO yeni sezon fragman hemen izle

ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

"Tutunacak tek şey var; intikam!"

Yaşar'a düzenlenen suikastten sonra dostlarını bir bir ölüme yollayan Çakırbeylilerin tutunacağı tek şey kalmıştır; intikam... Bu ölüm kalım harbinde düşmanından bir adım önde olması gerektiğini bilen Hızır savaşa girdiği gücün de farkındadır. Bunun için silahlar kuşanılmadan önce çok iyi bir plan yapılmalıdır. Önce Hızır'ı sonra Ünal'ı bitirmek isteyen Sam de Ziya ile pazarlıklara devam eder. Gözlerinin önünde yaşanan korkunç olaydan sonra Hızır'a sarılıp, eve geri çağırması beklenen Meryem, aksine daha kararlı bir şekilde mahkemeye gitmek ister. Meryem'e yaşattıklarının ağırlığının farkında olan Hızır ise diretmekten vazgeçecektir. Daha fazla acıyı göğüslemesini istemediği karısıyla gittikleri duruşma salonunda belki de son kez bir arada olacaklardır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 108. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Hemen izle
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