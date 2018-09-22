Hangisinin en kuzey noktası diğerlerininkinden daha güneydedir?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangisinin en kuzey noktası diğerlerininkinden daha güneydedir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangisinin en kuzey noktası diğerlerininkinden daha güneydedir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 22.9.2018 20:40Güncelleme Tarihi: 22.9.2018 20:44
Hangisinin en kuzey noktası diğerlerininkinden daha güneydedir?