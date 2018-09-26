Reyting rekortmeni dizi Sen Anlat Karadeniz 23. son bölümü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için yayında!

İşte Sen Anlat Karadeniz 23. son bölümü...

Sen Anlat Karadeniz 23. Son bölüm tamamı tek parça yayınlandı! Hemen izle

SÜNNET TÖRENİ HEYECANI!

Nefes ve Tahir, Vedat'ın varlığından habersiz en mutlu günlerini yaşarken, Vedat intikam peşindedir. Yiğit'in sünnet töreni için hazırlık yapılırken, törene katılmaya kararlı olan Vedat nasıl bir sürpriz hazırlıyor? Nefes özgürlüğünün tadını çıkarırken Dağdevirenler için durum farklıdır. Murat'a olan aşkı nedeniyle ev hapsinde tutulan Nazar, Vedat'ın yaşadığını Murat'a söylemek isterken sevdiğinin başına nasıl bir bela açacak? Asiye'yi kaçıran Vedat kardeşi kardeşle sınıyor. Yengesi ve yeğeni için hayatını ortaya koyan Tahir yolun sonuna mı geldi?