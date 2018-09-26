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Sen Anlat 23. son bölüm tamamı tek parça yayınlandı - Hemen izle

Türkiye'de televizyon ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat 23. son bölümü ile 'de seyirci ile buluştu. Yine izleyenleri ekranlara kilitleyen , sosyal medyada da günün en çok konuşulanları arasına girdi. Dizinin yeni bölümünü kaçıranlar, 23. son bölümünü buradan izleyebilirler. İşte heyecan dolu Sen Anlat Karadeniz 23. son bölümü...

Giriş Tarihi: 27.9.2018 00:54 Güncelleme Tarihi: 27.9.2018 00:54
Sen Anlat Karadeniz 23. son bölüm tamamı tek parça yayınlandı - Hemen izle

Reyting rekortmeni dizi Sen Anlat 23. son bölümü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için yayında!

İşte 23. son bölümü...

Sen Anlat Karadeniz 23. Son bölüm tamamı tek parça yayınlandı! Hemen izle

SÜNNET TÖRENİ HEYECANI!

Nefes ve Tahir, Vedat'ın varlığından habersiz en mutlu günlerini yaşarken, Vedat intikam peşindedir. Yiğit'in sünnet töreni için hazırlık yapılırken, törene katılmaya kararlı olan Vedat nasıl bir sürpriz hazırlıyor? Nefes özgürlüğünün tadını çıkarırken Dağdevirenler için durum farklıdır. Murat'a olan aşkı nedeniyle ev hapsinde tutulan Nazar, Vedat'ın yaşadığını Murat'a söylemek isterken sevdiğinin başına nasıl bir bela açacak? Asiye'yi kaçıran Vedat kardeşi kardeşle sınıyor. Yengesi ve yeğeni için hayatını ortaya koyan Tahir yolun sonuna mı geldi?

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Sen Anlat Karadeniz 23. son bölüm tamamı tek parça yayınlandı - Hemen izle
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