En güzel 25 komedi filmleri! İşte en komik filmler

Film zevki de diğer birçok konuda olduğu gibi kişiden kişiye değişmektedir. Öyle ki, kimisi dram filmi severken kimisi komedi sevebilir. Komedi filmleri sevenler… Bu haberimiz sizler için! İnternetten uzun uzun komedi filmi arayarak zaman harcamanız yerine sizlere en komik filmler listesini hazırladık. İşte en güzel 25 komedi filmleri…

EN KOMİK FİLMLER

Şehir Işıkları / City Lights (1931)

Monthy Pyhton and Holy Grail / Kutsal Kadeh (1975)

Bazıları Sıcak Sever / Some Like It Hot (1959)

Zombilerin Şafağı / Shaun of the Dead (2004)

Bugün Aslında Dündü / Groundhog Day (1993)

Cazcı Kardeşler / The Blues Brothers (1980)

Ferris Bueller'la Bir Gün / Ferris Bueller's Day Off (1986)

Felekten Bir Gece / The Hangover (2009)

Kung Fu Sokağı / Kung fu (2004)

Uçak / Airplane! (1980)

Benden Bu Kadar / As Good as It Gets (1997)

Army Of Darkness / Karanlığın Ordusu (1992)

Tucker ve Dale İblise Karşı / Tucker and Dale vs. Evil (2010)

Kiss Kiss Bang Bang (2005)

Çocuk Büyütme Rehberi / No se aceptan devoluciones (2013)

Uçaklar, Trenler ve Otomobiller / Planes, Trains & Automobile (1987)

Braindead / Dead Alive (1982)

Evde Tek Başına / Home Alone (1990)

Çılgın Aptal Aşk / Crazy, Stupid, Love. (2011)

Tootsie (1982)

Cenazede Ölüm / Death at a Funeral (2007)

Salak ile Avanak / Dumb & Dumber (1994)

Büyük / Big (1988)

Liseli Polisler 1 ve 2 / 21 Jump Street ve 22 Jump Street (2012-2014)

40 Yıllık Bekar / The 40 Year Old Virgin (2005)