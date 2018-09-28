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En güzel 25 ! İşte

Hiç şüphesiz film izlemek, yaptığımız en güzel aktivitelerden birisidir. Genellikle boş zamanlarımızı değerlendirmek için izlediğimiz filmler, yeri geldiğinde bizi keyiflendiren, yeri geldiğinde ise hüzünlendiren birden çok duygu hissine kapılmamızı sağlamaktadır. izlemeyi seven bireyler de internet üzerinden hakkında araştırmalarını yapıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde en güzel komedi filmlerine yer verdik. İşte karşınızda en komik filmler listesi

Giriş Tarihi: 28.9.2018 15:29
En güzel 25 komedi filmleri! İşte en komik filmler

Film zevki de diğer birçok konuda olduğu gibi kişiden kişiye değişmektedir. Öyle ki, kimisi dram filmi severken kimisi komedi sevebilir. sevenler… Bu haberimiz sizler için! İnternetten uzun uzun komedi filmi arayarak zaman harcamanız yerine sizlere listesini hazırladık. İşte en güzel 25 komedi filmleri…

EN KOMİK FİLMLER

  • Şehir Işıkları / City Lights (1931)
  • Monthy Pyhton and Holy Grail / Kutsal Kadeh (1975)
  • Bazıları Sıcak Sever / Some Like It Hot (1959)
  • Zombilerin Şafağı / Shaun of the Dead (2004)
  • Bugün Aslında Dündü / Groundhog Day (1993)
  • Cazcı Kardeşler / The Blues Brothers (1980)
  • Ferris Bueller'la Bir Gün / Ferris Bueller's Day Off (1986)
  • Felekten Bir Gece / The Hangover (2009)
  • Kung Fu Sokağı / Kung fu (2004)
  • Uçak / Airplane! (1980)
  • Benden Bu Kadar / As Good as It Gets (1997)
  • Army Of Darkness / Karanlığın Ordusu (1992)
  • Tucker ve Dale İblise Karşı / Tucker and Dale vs. Evil (2010)
  • Kiss Kiss Bang Bang (2005)
  • Çocuk Büyütme Rehberi / No se aceptan devoluciones (2013)
  • Uçaklar, Trenler ve Otomobiller / Planes, Trains & Automobile (1987)
  • Braindead / Dead Alive (1982)
  • Evde Tek Başına / Home Alone (1990)
  • Çılgın Aptal Aşk / Crazy, Stupid, Love. (2011)
  • Tootsie (1982)
  • Cenazede Ölüm / Death at a Funeral (2007)
  • Salak ile Avanak / Dumb & Dumber (1994)
  • Büyük / Big (1988)
  • Liseli Polisler 1 ve 2 / 21 Jump Street ve 22 Jump Street (2012-2014)
  • 40 Yıllık Bekar / The 40 Year Old Virgin (2005)
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En güzel 25 komedi filmleri! İşte en komik filmler
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