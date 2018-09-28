En iyi 40 korku filmleri! İşte en korkunç filmler

Korku filmi sevenler ''en korkunç filmler'' hakkında araştırmalarını yapıyor. Korku filmleri hayranları için hazırladığımız listede en iyi korku filmlerine yer verdik. Unutulmamalıdır ki, korku filmlerini izledikten sonra günlerce uyuyamamaktan, rahat yemek yiyememekten, ara sokaklarda sık sık arkamızı kollamaktan ve "Sen de duydun mu o sesi?" diye arkadaşlarımızı darlamaktan hala sıkılmadık! Hem korktuk hem de sevdik korku filmlerini... İşte sizler için derlediğimiz en iyi 40 korku filmi!

EN KORKUNÇ FİLMLER

Testere Diğerleri Hayalet Süvari Bıçağın İki Yüzü Ölümcül Deney 3: İnsanlığın Sonu Cinnet Testere 2 Yaratık Ölümcül Deney: Kıyamet Sapık Cadılar Bayramı Son Durak Elm Sokağı Kabusu Ölümcül Deney Resident Evil: Son Bölüm Korku Seansı Vampirle Görüşme Halka Testere 3 Sweeney Todd: Fleet Sokağının Şeytan Berberi Cehennemden Gelen Korku Seansı 2 Şeytan Drakula Hayvan Mezarlığı Constantine Pan'ın Labirenti Karanlıklar Ülkesi:Uyanış Çığlık Kuşlar Son Durak 2 Günbatımından Şafağa Testere 4 Sıcak Kalpler Shutter Çizgi Ötesi Şey Yetimhane Kurtların Kardeşliği Aynalar