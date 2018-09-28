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En iyi 40 ! İşte

izlemeyi sevenler… Bu haberimiz sizler için! Şüphesiz ki tüylerimizin ürpermesine neden olan korku filmleri, heyecan ve adrenalin seviyemizin yükselmesine de neden olmaktadır. Sizler için derlediğimiz haberimizde, listesine yer verdik. İşte karşınızda korku filmleri!

Giriş Tarihi: 28.9.2018 15:35
En iyi 40 korku filmleri! İşte en korkunç filmler

Korku filmi sevenler '''' hakkında araştırmalarını yapıyor. hayranları için hazırladığımız listede en iyi korku filmlerine yer verdik. Unutulmamalıdır ki, korku filmlerini izledikten sonra günlerce uyuyamamaktan, rahat yemek yiyememekten, ara sokaklarda sık sık arkamızı kollamaktan ve "Sen de duydun mu o sesi?" diye arkadaşlarımızı darlamaktan hala sıkılmadık! Hem korktuk hem de sevdik korku filmlerini... İşte sizler için derlediğimiz en iyi 40 korku filmi!

EN KORKUNÇ FİLMLER

  1. Testere
  2. Diğerleri
  3. Hayalet Süvari
  4. Bıçağın İki Yüzü
  5. Ölümcül Deney 3: İnsanlığın Sonu
  6. Cinnet
  7. Testere 2
  8. Yaratık
  9. Ölümcül Deney: Kıyamet
  10. Sapık
  11. Cadılar Bayramı
  12. Son Durak
  13. Elm Sokağı Kabusu
  14. Ölümcül Deney
  15. Resident Evil: Son Bölüm
  16. Korku Seansı
  17. Vampirle Görüşme
  18. Halka
  19. Testere 3
  20. Sweeney Todd: Fleet Sokağının Şeytan Berberi
  21. Cehennemden Gelen
  22. Korku Seansı 2
  23. Şeytan
  24. Drakula
  25. Hayvan Mezarlığı
  26. Constantine
  27. Pan'ın Labirenti
  28. Karanlıklar Ülkesi:Uyanış
  29. Çığlık
  30. Kuşlar
  31. Son Durak 2
  32. Günbatımından Şafağa
  33. Testere 4
  34. Sıcak Kalpler
  35. Shutter
  36. Çizgi Ötesi
  37. Şey
  38. Yetimhane
  39. Kurtların Kardeşliği
  40. Aynalar
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En iyi 40 korku filmleri! İşte en korkunç filmler
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