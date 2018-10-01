Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek kimdir?

Hilal Altınbilek, 21 Ocak 1991 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Güzel oyuncu ilkokul yıllarından itibaren tiyatro olan hayranlığı ile biliniyor. 2009 ve 2010 yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Züleyha dizisi ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel oyuncu. Dizinin sevenleri tarafından aratılmaya başlandı. Hilal Altınbilek kimdir? Sorusunu google'dan aratan kişiler için bu yazımızı hazırladık. Hilal Altınbilek'in boyu 1.68'dir.

Filmleri :



2011 - Derin Sular(dizi)

2013 - 2014 -Karagül (dizi)



Şuanda aktif olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almaktadır.