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’nın Züleyha’sı kimdir?

ATV bu sezonda kaliteli dizileri ile ön plana çıkıyor. Sen Anlat Karadeniz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi efsane yapımları bünyesinde barındıran kanal bu sezonda dizisi ile mükemmel bir giriş yaptı. Bir Zamanlar Çukurova dizisi ilk bölümleriyle büyük beğeni aldı. Peki Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha’sı kimdir? Sizler için bu yazımızda Hilal Altınbilek ile ilgili hiç bilmediğiniz şeyleri hazırladık...

Giriş Tarihi: 1.10.2018 15:59
Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Hilal Altınbilek kimdir?

, 21 Ocak 1991 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Güzel oyuncu ilkokul yıllarından itibaren tiyatro olan hayranlığı ile biliniyor. 2009 ve 2010 yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. dizisinde canlandırdığı Züleyha dizisi ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başaran güzel oyuncu. Dizinin sevenleri tarafından aratılmaya başlandı. Hilal Altınbilek kimdir? Sorusunu google'dan aratan kişiler için bu yazımızı hazırladık. Hilal Altınbilek'in boyu 1.68'dir.

Filmleri :


2011 - Derin Sular(dizi)
2013 - 2014 -Karagül (dizi)

Şuanda aktif olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almaktadır.

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