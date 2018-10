En iyi 10 yabancı dizi

Yabancı diziler artık ülkemizde de bir hayli popüler durumda, mesela her 3 kişiden biri kesinlikle Game Of Thrones izliyor değil mi? Yine çevremizde birçok kişi La Casa De Papel hayranı mesala... Bugün sizler için dünyada sevilen diziler arasında 10 tanesini kaleme aldık.

10- Spartacus

Spartacus ilk gösterimini 22 Ocak 2010'da yaptı. ABD yapımı bir televizyon dizisidir. Dizinin konusu ise M.Ö. Roma'da cumhuriyete karşı bir köle ayaklanmasını başlatan Trakyalı bir gladyatörden almıştır. Spartacus eşiden ve yurdundan ayrılarak arenalara çıkmış ve sonrası ise... izleyin ve görün.



9- Shameless

Shameless 9 Ocak 2011'de başlayan ABD yapımı bir dizidir. Kısa sürede çok fazla sayıda hayran kitlesine kavuşan Shameless, ABD'de de oldukça fazla beğenilmiştir. Shameless konusu...

Darmadığın bir aile düşünün anne terketmiş, alkolik bir baba, 6 tane çocuk tam bir aile dramı çıkmalık dizi gibi duruyor değil mi? Shameless bu kadar olumsuzluğun içinde bizi güldürmeyi başaran nadir dizilerdendir.

8- Supernaturel

Amerikan yapımı olan Supernatural bir korku dizisidir. Korkunun yanında dram ve gerilim türlerini de içinde barındıran dizisi çıktıktan kısa süre tüm dünyada popüler olmayı başarmıştır. Dizide iki kardeş Sam Winchester ve Dean Winchester'in insanların gerçekte var olmadığını zannettiği bir çok yaratık benzeri varlıklarla mücadelesini anlatır.

7- Prison Break

Prison Break adından da anlaşılacağı üzere hapisten büyük bir kaçışın öyküsüdür. ABD yapımı bir aksiyon dizisi olan Prison Break, tüm dünyada oldukça fazla beğenilmiştir. Micheal Scofield'in başından geçen olaylar örgüsünü anlatan dizi, işmelediği bir suçtan idam cezası almış ağabeyini kurtmak için hapise girmesi ile başlıyor. Prison Break kesinlikle izlenmesi gereken diziler arasındadır.

6- Friends

Amerikan yapımı bir dizi olan Friends, imdb'de 9 puanını alarak ne kadar beğenilen bir dizi olduğunu göstermiştir. Amerikan yapımı dizi toplamda 10 sezon sürdü. Hali hazırda şuanda devam etmekte olmayan dizi en çok beğenilen diziler arasındadır.

5- How I Met Your Mother

ABD yapımı olan How I Met Your Mother, romantik komedi türünde çekilen biridir. How I Met Your Mother bir durum komedisi dizisidir ve izleyicilerine büyük keyif vermiştir. Dizinin ana konusu bir babanın çocuklarına anneleriyle nasıl tanıştıklarını anlatması ile başlıyor. Olay örgüsü o şekilde devam ediyor.

4- La Casa De Papel

İspanyol yapımı bir dizi olan La Casa De Papel, yine kısa sürede tüm dünyada yayılan diziler arasında geliyor. Bir soygun dizisi olan La Casa De Papel yine izlenmesi gereken diziler arasında.

3- Breaking Bad

İMDB puanı 9.5 gibi yüksek bir rakam alan Breaking Bad, Vince Gilligan tarafından tasarlanmış ABD yapımı bir drama televizyon dizisidir. 50 yaşında lisede bir kimya hocası olan Walter White'in hayatını konu alarak başlıyan Breaking Bad, izleyiciler tarafından oldukça fazla olumlu yorum almıştır.

2- Sherlock

Sherlock Holmes'u sanırım herkes duymuştur. Efsanevi karakter, kitaplara konu olmuş, filmleri çıkmış Sherlock Holmes'un dizisi olan Sherlock, zekasıyla önce çıkan bir dedektif hikayesidir. Diğer Sherlock hikayelerinden ayrılarak modern bir Sherlock uyarlaması yapılırken, kahramanımız bu kez Londra sokaklarında davaları çözmekle uğraşıyor.

1- Game Of Thrones

Listemizin birinci sırasında Game Of Thrones bulunuyor. Kuzey Krallığı hükümdarı Net Stark'ın krallığını ayakta tutma çabasıyla başlayan dizi çok farklı olay örgülerine bürünüyor. Tüm dünyada hemen herkesin birinci sırada gördüğü Game Of Thrones kesinlikle izlenmesi gereken diziler arasındadır.