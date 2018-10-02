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EDHO’nun Tipi’si  kimdir? Savaş Özdemir’in hayatı…

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonuyla başladı. Reyting Rekortmeni dizide ‘Tipi’ rolünü canlandıran kimdir? EDHO’nun sevilen oyuncusu Savaş Özdemir rol aldığı ‘Tipi’ karakteri ile dizinin dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu. Peki Savaş Özdemir kimdir?

Giriş Tarihi: 2.10.2018 15:49
EDHO’nun Tipi’si  Savaş Özdemir kimdir? Savaş Özdemir’in hayatı…

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 'Tipi'si 'in kimdir? Sevilen dizinin dikkat çeken oyuncusu Özdemir, 1970 yılında İstanbul'da doğdu. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu bölümünü kazandı. Birçok dizide yer alan Savaş Özdemir, 2007-2008 yılları arasında Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide de rol almıştır. Aktif olarak oyunculuk kariyerini sürdüren Savaş Özdemir şu anda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide 'Tipi' karakterini canlandırmaktadır. İşte Savaş Özdemir'in yer aldığı projeler;

Savaş Özdemir'in yer aldığı projeler;

  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015)
  • Bir Kadın Tanıdım (2011)
  • Adanalı (2008)
  • Jack Hunter and the Quest for Akhenatens Tomb (2008)
  • Kurtlar Vadisi Pusu - 1. Sezon (2007)
  • Gurbet Yolcuları (2007)
  • Kuzey Rüzgârı (2007)
  • Sinekli Bakkal (2007)
  • Gülpare (2006)
  • Mavikuş (2006)
  • Eylül (2005)
  • Kapıları Açmak (2005)
  • Tombala (2005)
  • Avrupa Yakası (2004)
  • Haziran Gecesi (2004)
  • Mavi Düşler (1998)
  • Yasemince (1997)
  • Suçlu Kim (1996)
  • Süper Baba (1993)
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EDHO’nun Tipi’si  Savaş Özdemir kimdir? Savaş Özdemir’in hayatı…
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