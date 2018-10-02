Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 109. yeni bölümü ile atv'de!

Türkiye'nin izlenme rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz nefesleri kesecek yeni bölümü ile bu akşam atv'de! "Mossad'ın radarına girdiniz!" İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 109. yeni Bölüm fragmanı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 109. Bölüm fragmanı yayınlandı hemen izle! "Mossad'ın radarına girdiniz!"

EDHO 109. BÖLÜMDE ORTALIK KARIŞIYOR!

Hızır Çakırbeyli mallarının çalınmasının karşılığını anında vermiş, yüzleşmek istediği asıl düşmanlarını ortaya çıkarabilmek adına piyonunu öldürmüştür. Bu eylemiyle çok geçmeden amacına ulaşır ve Mossad'ın en etkin taşeronlarından biri olan Muzi ile karşı karşıya gelir. Hızır'ın bu hamlesini doğru bulmayan Ünal ve Davut, sokakların savaş alanına döneceğinden endişe duyarlar. Alparslan ile görüşen gizli istihbarat da Çakırbeylilerin Mossad'ın radarına girdiğini söyleyerek bu endişelerin yerinde olduğunu kanıtlar. Nitekim uyarılarda bulunan herkes haklı çıkar. Muzi yüzünü gösterir göstermez, Çakırbeylilerin koruyucusu olan Alparslan'ı hedefe koyar. İzzet de Hızır'ın dostlarını, yeni ortaklıklar sunarak yanına çekmeye çalışmaktadır. İlk sapakta Tufan'ın dostlarını satacağını düşünen Tipi, olası düşmanlıkları bir an önce engelleme taraftarıdır. Her ne kadar bu fikrini dile getirse de Hızır onu ciddiye almaz. Diğer tarafta Muzi ile anlaşmak üzere masaya oturan Tufan'ın ise Tipi'nin bilmediği planları vardır.