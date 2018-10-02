Olgun Şimşek kimdir? Olgun Şimşek’in yer aldığı projeler…

Olgun Şimşek Bursa'da 1971 yılında hayata gelmiştir. Yer aldığı hemen her projede tüm Türkiye'yi kendine hayran bıraktıran bir oyunculuğa ve sese sahip olan Olgun Şimşek ilk öğretim, orta okul ve lise eğitimini Bursa'da tamamlayıp üniversiteyi ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünde okumuştur. 1993 yılında sanat hayatına başlayan Olgun Şimşek özellikle dönemin 7 numara dizisindeki 'Kudret' tiplemesiyle kendini göstermiştir. Daha sonra İbo Show'da geniş kitlelere ulaşan Olgun Şimşek, oynadığı 'Yazı Tura' filmiyle büyük ses getirmiş ve birçok ödülü kazanmıştır.
Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'Kimsesiz Yaşar' rolüyle oynayan Olgun Şimşek dizi boyunca söylediği şarkılar ve oyunculuğu ile ekranların en sevilen dizisinin en önemli adamlarından biri olmuştur ve milyonlar hayran kitlesine ulaşmıştır.
Olgun Şimşek'in yer aldığı projeler;