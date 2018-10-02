Olgun Şimşek kimdir? Olgun Şimşek’in yer aldığı projeler…

Olgun Şimşek Bursa'da 1971 yılında hayata gelmiştir. Yer aldığı hemen her projede tüm Türkiye'yi kendine hayran bıraktıran bir oyunculuğa ve sese sahip olan Olgun Şimşek ilk öğretim, orta okul ve lise eğitimini Bursa'da tamamlayıp üniversiteyi ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünde okumuştur. 1993 yılında sanat hayatına başlayan Olgun Şimşek özellikle dönemin 7 numara dizisindeki 'Kudret' tiplemesiyle kendini göstermiştir. Daha sonra İbo Show'da geniş kitlelere ulaşan Olgun Şimşek, oynadığı 'Yazı Tura' filmiyle büyük ses getirmiş ve birçok ödülü kazanmıştır.

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'Kimsesiz Yaşar' rolüyle oynayan Olgun Şimşek dizi boyunca söylediği şarkılar ve oyunculuğu ile ekranların en sevilen dizisinin en önemli adamlarından biri olmuştur ve milyonlar hayran kitlesine ulaşmıştır.

Olgun Şimşek'in yer aldığı projeler;

Bana Söyleme (2017) - Yılmaz Akbağ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2017-2018) - Yaşar Kimsesiz

Gözetleme Kulesi (2012) – Nihat

Yalan Dünya (2012)-Selahattin / Ahmet

Kapalı Çarşı (2009-2010) – Mahmut

Beyaz Gelincik (2005) - Aziz Kudret Tarhan

Kapıları Açmak (2005) – Cihan

Yazı Tura (2003) – Rıdvan

Alacakaranlık (2003) - Emir Büyükdereci

Beşik Kertmesi (2002)

Yeşil Işık (2001) – Ferdi

Yedi Numara (2000) - Sabit Ballıoğlu

Tatlı Rüyalar (1998) - Ali Haydar Akbayır

Karışık Pizza (1998) – Murat

Dış Kapının Mandalları (1998)

Bir Demet Tiyatro (1997) - Kudret/Bahattin

Sultanım (1996) - Erkan Yılbaş

Sihirli Ceket (1996)

Yer Çekimli Aşklar (1995)

Aziz Ahmet (1994)

Gülşen Abi (1994)

Tersine Dünya (1993)

Tetikçi Kemal (1993)