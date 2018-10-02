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kimdir? Olgun Şimşek’in yer aldığı projeler…

Ekranların sevilen ismi hem sesiyle hem oyunculuğuyla çok sayıda kişiyi kendine hayran bıraktıran kimdir? Ünlü Türk oyuncu ve müzisyen, 1971 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Bingöllü bir baba ile Bursalı bir annenin çocuğu olan Olgun Şimşek’in hayatı ile ilgili tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 2.10.2018 12:11
Olgun Şimşek kimdir? Olgun Şimşek’in yer aldığı projeler…

Bursa'da 1971 yılında hayata gelmiştir. Yer aldığı hemen her projede tüm Türkiye'yi kendine hayran bıraktıran bir oyunculuğa ve sese sahip olan Olgun Şimşek ilk öğretim, orta okul ve lise eğitimini Bursa'da tamamlayıp üniversiteyi ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünde okumuştur. 1993 yılında sanat hayatına başlayan Olgun Şimşek özellikle dönemin 7 numara dizisindeki 'Kudret' tiplemesiyle kendini göstermiştir. Daha sonra İbo Show'da geniş kitlelere ulaşan Olgun Şimşek, oynadığı 'Yazı Tura' filmiyle büyük ses getirmiş ve birçok ödülü kazanmıştır.

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'Kimsesiz Yaşar' rolüyle oynayan Olgun Şimşek dizi boyunca söylediği şarkılar ve oyunculuğu ile ekranların en sevilen dizisinin en önemli adamlarından biri olmuştur ve milyonlar hayran kitlesine ulaşmıştır.

Olgun Şimşek'in yer aldığı projeler;

  • Bana Söyleme (2017) - Yılmaz Akbağ
  • Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2017-2018) - Yaşar Kimsesiz
  • Gözetleme Kulesi (2012) – Nihat
  • Yalan Dünya (2012)-Selahattin / Ahmet
  • Kapalı Çarşı (2009-2010) – Mahmut
  • Beyaz Gelincik (2005) - Aziz Kudret Tarhan
  • Kapıları Açmak (2005) – Cihan
  • Yazı Tura (2003) – Rıdvan
  • Alacakaranlık (2003) - Emir Büyükdereci
  • Beşik Kertmesi (2002)
  • Yeşil Işık (2001) – Ferdi
  • Yedi Numara (2000) - Sabit Ballıoğlu
  • Tatlı Rüyalar (1998) - Ali Haydar Akbayır
  • Karışık Pizza (1998) – Murat
  • Dış Kapının Mandalları (1998)
  • Bir Demet Tiyatro (1997) - Kudret/Bahattin
  • Sultanım (1996) - Erkan Yılbaş
  • Sihirli Ceket (1996)
  • Yer Çekimli Aşklar (1995)
  • Aziz Ahmet (1994)
  • Gülşen Abi (1994)
  • Tersine Dünya (1993)
  • Tetikçi Kemal (1993)

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Olgun Şimşek kimdir? Olgun Şimşek’in yer aldığı projeler…
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