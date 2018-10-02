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kupasını en çok kim aldı? İşte Şampiyonlar Ligi kazanan takımlar

UEFA’nın her yıl düzenlediği , dünyada en çok ilgi gören turnuvaların başında yer almaktadır. Avrupa kulüplerinin katılım sağladığı bu turnuva her yıl düzenlenmektedir. Şampiyonlar Ligi kupasını en çok kazanan takım ise sık sık merak edilerek araştırılır. Peki bu kupayı en çok kim almıştır? İşte Şampiyonlar Ligi’ni kazanan takımlar!

Giriş Tarihi: 2.10.2018 11:05
Şampiyonlar Ligi kupasını en çok kim aldı? İşte Şampiyonlar Ligi kazanan takımlar

Avrupa liglerinde şampiyon olan ya da sezonu ülke puanına göre ilk dört veya iki içerisinde bitiren takımlar bu turnuvaya katılmaya hak kazanır. Türkiye'de her yıl şampiyon takım ve ligi ikinci sırada tamamlayan takım katılır. İkinci sıradaki takım gruplara katılmak için ön eleme mücadeleleri oynar. Ülke puanımızın ilerleyen yıllarda yükselmesi söz konusu olur ise ilk iki temsilcimiz direkt olarak da katılabilir.

'ni seyreden milyonlarca futbol sever bulunmaktadır. Dünya üzerindeki yıl futbolcuları bu turnuva sayesinde izleme şansı yakalayan kişiler 'Şampiyonlar Ligi kupasını en çok kim aldı' sorusunun cevabını da sık sık araştırıyor. Peki Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımlar hangileridir?

ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ EN ÇOK KİM KAZANDI?

Maalesef Türkiye liginde henüz bu kupayı kazanan temsilcimiz bulunmuyor. Temennimiz ilerleye yıllarda haberimizde bulunan listeye bir temsilcimizi eklemek.

Kupada şimdiye kadar finalistlerin kupa sayları şöyle:

TAKIM

FİNAL

KUPA

Real Madrid

13

10

Milan

11

7

Liverpool

7

5

Bayern Münih

10

5

Barcelona

8

5

Ajax

6

4

Inter

5

3

Manchester United

5

3

Juventus

8

2

Benfica

7

2

Nottingham Forest

2

2

Porto

2

2

Celtic

2

1

Hamburg

2

1

Steaua Bükreş

2

1

Marsilya

2

1

Chelsea

2

1

Borussia Dortmund

2

1

Feyenoord

1

1

Aston Villa

1

1

PSV Eindhoven

1

1

Kızılyıldız

1

1

Reims

2

0

Valencia

2

0

Atletico Madrid

2

0

Fiorentina

1

0

Eintracht Frankfurt

1

0

Partizan

1

0

Panathinaikos

1

0

Leeds United

1

0

Saint-Etienne

1

0

Borussia Mönchengladbach

1

0

Club Brugge

1

0

Malmö

1

0

Roma

1

0

Sampdoria

1

0

Bayer Leverkusen

1

0

Monaco

1

0

Arsenal

1

0

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Şampiyonlar Ligi kupasını en çok kim aldı? İşte Şampiyonlar Ligi kazanan takımlar
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