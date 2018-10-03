Ağlama Anne dizisi oyuncular! İşte tam kadro oyuncu isimleri

Başrollerinde birbirinden başarılı isimlerin yer alacağı dizi 7 Ekim Pazar günü ilk bölümüyle başlıyor... Ağlama Anne dizisi oyuncuları ve canlandıracakları karakterlere ait tüm bilgiler burada. İşte Ağlama Anne Dizisi oyuncu kadrosu!

BİRCE AKALAY

Zeynep'in "öz annesi", Damla'nın ablası. Adnan'ın geçmişte tek gecelik ilişki yaşadığı kadın. Hırslı bir kadındır Alev. Sarhoş olduğu bir gece yaptığı tek hatayla tüm hayatını karartmıştır. Muhafazakar ailesine bunun hesabını veremeyeceği için bebeğini aldırmaya karar vermiş, ancak beceremeyince bebeğini kaldığı yurtta gizlice doğurmuş ve ölüme terk etmiştir. Bebek son anda kurtarılmış, Alev ise hapse atılmıştır. O gün ailesiyle olan tüm bağları kopmuştur. Ancak aradan yıllar geçtikten sonra Alev çok pişman olmuş, aslında hayatta kızından başka hiç kimsesi olmadığını anlamış ve bugün Damla'nın karşısına çıkıp, kızını geri istiyordur.

ÖZLEM YILMAZ

Zeynep'in annesi. Adnan'ın aşık olacağı kadın. Tüm hayatını, doğar doğmaz ölüme terk edilen bir bebeğe adamış fedakâr kadın. İyi niyeti ve saflığı yüzünden okunası, örnek bir insandır Damla. Henüz on sekizindeyken hapse düşen ablasının bebeğini evlat edinmiştir. Genç yaşta sırtladığı yük sebebiyle ne aşık olabilmiş, ne yuva kurabilmiştir. Henüz on sekizinde, doğurmadan "anne" olmuştur. Dişinden tırnağından arttırıp hem okutmuş, hem babası belli olmayan bir çocuk olduğu için baştan beri Zeynep'i benimseyemeyen ailesinden korumuş ve bin bir fedakarlıkla bugünlere getirmiştir.

CANSEL ELÇİN

Zeynep'in babası, Nedret ve Çetin'in oğlu, Özlem'in eşi, Mert'in eniştesi. On sekiz yıl önce Alev'le birlikte olan, bugün Alev'in hâlâ unutamadığı tek aşkı. Damla'nın ise aşık olacağı tek adam! Adnan başarılı ve geleceği parlak bir iş adamıdır. Adam gibi bir adamdır Adnan. Gençken tatil için gittiAntalyalya'da yolu Alev'le kesişmiş, aynı gece Alev'le birlikte olmuştur. Sabah olduğunda Alev uyanmadan İstanbul'a dönmüştür. Oradan da eğitim için Amerika'ya... O gece Alev'in hamile kaldığından haberi yoktur. Baylan Holding'in sahibi Nevzat Bayer'in kızı Özlem'le evlidir ve Alya isminde altı yaşında bir kızı vardır. Kızı, Adnan'ın en hassas noktasıdır. Mutsuz bir evliliği vardır ve eşinden boşanmaya karar vermiştir.

SEZİN AKBAŞOĞULLARI

Adnan'ın eşi, Alya'nın annesi, Nevzat'ın kızı, Mert'in ablası. Özlem tüm hayatını, hatta nefretini bile kocası Adnan'a göre azaltıp çoğaltan bir kadındır. Zengin ailesi tarafından şımartılarak ve bolluk içinde büyümüştür. İsteyip de elde edemediği hiçbir şey olmamıştır şimdiye dek anne sevgisi dışında! Sekiz yıllık evli olduğu Adnan'a saplantı derecesinde aşıktır, ama evliliği birkaç sene önce çatırdamaya başlamıştır. Alya'yı doğurmak istemiş ama doğduktan sonra çocuk sorumluluğu ağır gelmiştir. Şu anda Alya'yı da kullanarak Adnan'ı elinde tutmaya çalışmaktadır.

SELİM BAYRAKTAR

Annesiz – babasız büyüyen Ali Osman'ı Kevser halası büyütmüştür. Anne ve babasını çocuk yaşta kaybetmek, erken yaşta büyümesine, sert yapıya bürünmesine, her işini tek başına halletmesine yol açmıştır. Bugün kayda değer bir güce sahip olmasına karşın prensiplerini terk etmemiştir. Gücünün yanında saygı gören biri olmasının sırrı da budur. Herkese bir şekilde istediğini yaptıran Ali Osman'ın lafını dinlemeyen tek kişi ise Alev'dir. Çünkü söz konusu Alev olduğu zaman Ali Osman, kalbine de hükmetmek de zorlanıyordur.

EKİN MERT DAYMAZ

Nevzat'ın oğlu, Özlem'in kardeşi, Adnan'ın kayınbiraderi. Zeynep'in ilk ve tek aşkı. Mert ilkokul yıllarındayken anne babası boşanmıştır. Boşandıktan sonra Nevzat, Mert'i annesine bir daha göstermemiştir. Babası Nevzat o günden sonra gerek Mert'in, gerekse diğer eşinden olan evladı Özlem'in üstüne daha fazla düşmüştür. Mert içinden çıktığı ailenin ait olduğu sosyal sınıfın çok dışında hareket etmeyi seçmiş bir gençtir. Zeynep'in de okuduğu üniversitede okumaktadır. Zeynep, etrafındaki diğer kızlardan farklı olduğu için dikkatini çekmiştir. Kendi ruhunu onda bulacak ve ona sırılsıklam aşık olacaktır. Ama bu aşk yüzünden babası Nevzat'la ters düşecektir.

ASLIHAN MALBORA

Damla'nın kızı, Alev'in "gerçek kızı". Mert'in aşık olduğu kız. Adnan'ın ise hiç bilmediği, varlığından bile habersiz olduğu kızı. Damla'nın bin bir fedakarlıkla bugünlere getirdiği Zeynep, geçmişinde olanlardan habersizdir. Annesi sandığı Damla, aslında teyzesidir. Gerçek annesi Alev, onu doğar doğmaz elleriyle ölüme itmiştir. Hiç tanımadığı babasının ise, o doğmadan evvel öldüğünü sanmaktadır. En büyük destekçisi, sığınağı ve de sırdaşı, tüm varlığını adadığı annesi Damla'dır.