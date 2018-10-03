Al Pacino kimdir? Al Pacino filmleri

Al Pacino 25 Nisan 1940 tarihinde New York'da dünyaya geldi.
Genç yaşlarında oyunculuk dersleri alan Al Pacino, zaman zaman çıktığı gösterilerle oyunculuğunu geliştirdi.
Al Pacino, Boradway'de ilk kez "Does the Tiger Wear Necktie" oyunuyla sahneye çıktı.
Bu oyunla Tony Ödülü'nün sahibi oldu.
Kariyerindeki ilk filmi 1969 senesinde rol aldığı Me, Natalie'dir. Buradaki başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu, meşhur "The Godfather (Baba)"filminde Michael Corleone rolünü oynamaya hak kazandı. The Godfather'daki başarılı performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ına aday gösterildi.
1983 senesinde Brian De Palma'nın yönettiği, bol şiddetli "Scarface (Yaralı Yüz)"filmi, sinema tarihinin kült filmleri arasında yer aldı.
Bu iki başarılı filmin ardından rol aldığı "Revolution (Devrim)" filminden sonra gözlerden uzaklaştı.
"The Local Stigmatic" filmiyle yönetmenlik denedi. Öyle ki, bu filmi piyasaya bile sürmedi.
1989 senesinde "Sea of Love" filmiyle dönüş yaptı ve film başarılı oldu.
1990 senesinde tekrar gangster'i oynadığı "Dick Tracy" ile altıncı kez Oscar'a aday gösterildi.
Al Pacino, 1992 yılında "Scent of a Woman" filminde sergilediği performansla En İyi Drama Erkek Oyuncu Oscarı'nı kazandı.
2000 senesinde Oliver Stone'un yönettiği "Any Given Sunday (Kazanma Hırsı)"filminde futbol aşığı bir koçu oynadı.
2003 senesinde Colin Farrell ile "Çaylak" isimli filmde oynadı.
Aynı sene, rol aldığı Angels in America adlı mini dizi 12 dalda Emmy ödülü aldı, Al Pacino da bu dizi ile ilk Emmy ödülünü almış oldu. Aynı yıl "Venedik Taciri" isimli filminde yahudi tefeci Shylock'u oynadı.
2007 senesinde ise Jon Avnet'in yönetmenliğini yaptığı "88 Dakika" isimli filmde başrolü oynadı. Bu filmde geçmişte kendisinin tespitleri sonucu yakalanan ve idama mahkûm edilen bir cinayet zanlısının suçunu kaldırmak isteyenler tarafından tehdit edilen bir cinayet psikiyatristi ve üniversite hocasını canlandırdı.
FİLMOGRAFİ
Me, Natalie
The Godfather
Korkuluk
Serpico
Köpeklerin Günü
Bobby Deerfield
… Ve Herkes İçin Adalet
Devriye
Yazar! Yazar!
Scarface
Devrim
Aşk Denizi
The Local Stigmatic
Dick Tracy
Frankie ve Johnny
Glengarry Glen Ross
Carlito's Way
İki Metelik
Heat
Richard'ı Ararken
Adalet İçin
Donnie Brasco
Şeytanın Avukatı
Köstebek
Any Given Sunday
Çin Kahvesi
Insomnia
S1m0ne
People I Know
Çaylak
Gigli
Angels in America
Venedik Taciri
Kirli Para
Ocean's Thirteen
88 Dakika
Orijinal Cinayetler
Doktor Ölüm
Jack ve Jill
Hiç Kimsenin Oğlu
Wilde Salome
King Lear
Eski Dostlar
Gotti: in the Shadow of My Father
Despicable Me2
The Humbling