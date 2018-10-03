Armağan Oğuz kimdir, Armağan Oğuz, 11 Şubat 1984 tarihinde istanbul'da doğmuştur. 8 yaşından itibaren kaykay kaymaya başladı. İstanbul Erkek Lisesinde okudu ve 2004 yılında mezun oldu. 2008 yılında da Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldu.

ARMAĞAN OĞUZ KİMDİR

191 cm. boyunda ve 81 kilo olan Armağan Oğuz, 2008 yılında Best Model Of Türkiye yarışmasında birinci oldu. Yine 2008 yılında yapılan Best Model Of The Word yarışmasında ikincilik aldı. Hemen sonrasında ABD'ye gidip kurucuları arasında ünlü oyuncu Robert De Niro'nun da bulunduğu New York Film Akademisi'nde oyunculuk eğitimi almak için Amerika'ya yerleşti. Amerika'daki oyunculuk eğitimini Hollywood Film Akademisi'nde tamamlayarak mezun oldu.

Bu dönemde hem modellik kariyerine devam etti hem de oyunculuk kariyerine başladı. 2011 yılında sonbahar/kış kreasyonu defilelerinde New York Fashion Week'te yer aldı.

Armağan Oğuz, American Hollwood Film Akademisinde öğrenci iken eğitim esnasında pek çok kısa film projeleri içinde yer aldı. Okuldaki hocasının yol göstermesiyle çalışmalarını oyunculuk seçmeleri gerçekleştiren yapımcı şirketlere gönderdi, bunlardan biri de "Men in Black 3" filminin seçmeleriydi. Filmde aranan oyuncu özelliklerinden biri 1.90 ve üzeri boy uzunluğuna, kemikli bir yüz yapısına sahip olmaktı. O yüzden ilk aşamada seçilmesi çokta zor olmadı. Ardından Nisan 2011 ayında oyunculuğu denendi, makyajları yapıldı ve rolü kaptı. Armağan Oğuz başrollerini Will Smith ve Tommy Lee Jones'un paylaştığı "Men in Black 3" filminde 1960'lı yıllarda yaşayan daha sonra senaryo icabı canavara dönüşen ünlü bir ismi canlandırdı.

2014 – 2016 yılları arasında oyuncu Yasemin Allen ile birlikte oldu.

2014 yılında başrollerini Perran Kutman ve Tarık Ünlüoğlu, Sezin Akbaşoğulları'nun paylaştığı "Ah Neriman" adlı dizide oynadı.

2016 yılında Alper Çağlar'ın yazıp yönettiği Dağ 2 filminde Murat Serezli, Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar, Ahu Türkpençe, Atılgan Gümüş, Murat Arkın, Emir Benderlioğlu ile birlikte rol aldı.

2017 yılında yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, yazar Azra Kohen'in "Fi Çi Pi" adlı kitap dizisinden Tv.dizisine uyarlanarak "Fİ" dizinin başrollerinde Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, ve Büşra Develi rol aldı. Diğer rollerde ise Ayşenur Çetin, Tülay Günal, Osman Sonant, Özge Özpirinçci, Saadet Aksoy, Emir Benderlioğlu, Defne Kayalar, Merve Çağıran, Nesrin Cavadzade, Armağan Oğuz oynamıştır.

Filmleri ve Dizileri :

2017 – Fi (Göksel) (TV Dizisi)

2016 – Dağ 2 (Astsubay Kıdemli Çavuş Baybars Yücel) (Sinema Filmi)

2014 – Ah Neriman (Selim Boğdan) (TV Dizisi)

2013 – İnadına Yaşamak (Selçuk) (TV Dizisi)

2012 – Men in Black 3 (Sinema Filmi)