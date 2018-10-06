Friedrich Nietzsche dehasının neresinde olduğunu söylemiştir
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Friedrich Nietzsche dehasının neresinde olduğunu söylemiştir sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Friedrich Nietzsche dehasının neresinde olduğunu söylemiştir sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 6.10.2018 23:00Güncelleme Tarihi: 6.10.2018 23:00
Friedrich Nietzsche dehasının neresinde olduğunu söylemiştir?