Sen Anlat Karadeniz 25. son bölüm tamamı tek parça yayınlandı - Sen Anlat Karadeniz 26. bölüm fragmanı izle

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25. son bölüm tamamı tek parça yayınlandı - Sen Anlat Karadeniz 26. bölüm fragmanı izle

ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi 25. son bölümü ile 'de seyirci ile buluştu. Nefes kesen sahneleri ile Sen Anlat Karadeniz yine izleyenleri ekranlara kilitledi. Dizinin sona ermesi ile 26. fragmanı yayınlandı mı? sorusu en çok araştırılan konulardan oldu. Efsane dizinin yeni bölümünü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler haberimizden izleyebilirler. İşte tamamı tek parça ve 26. yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 11.10.2018 00:37 Güncelleme Tarihi: 11.10.2018 00:43
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Türkiye'nin sevilen dizisi 25. son bölümü yine nefes kesti. Sen Anlat Karadeniz dizisinin sevenleri ün sona ermesi ile Sen Anlat Karadeniz 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun cevabını aramaya başladı. Peki 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

SEN ANLAT KARADENİZ 25. SON BÖLÜM TAMAMI YAYINLANDI

Dizinin son bölümünü kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler Sen Anlat Karadeniz 25. son bölümü buradan izleyebilirler.

Sen Anlat Karadeniz 25. son bölüm tamamı tek parça yayınlandı - Sen Anlat Karadeniz izle

SEN ANLAT KARADENİZ 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ekranlarının reyting rekortmeni dizisi ün sona ermesi ile 26. yeni bölümde heyecan dolu hikayenin devamı televizyon izleyicileri için merak konusu oldu. Sen Anlat Karadeniz 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanı buradan izleyebilirsiniz.

Sen Anlat Karadeniz 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Hemen izle

SAK'DA TAHİR VİCDANIYLA BAŞ BAŞA!

Tahir, Mustafa'nın katil olmasına engel olurken kendi öfkesine hakim olamaz. Vedat'la hesaplaşmasını tamamlamaya karar veren Tahir çizgiyi aşar. Nefsine yenilen Tahir için merhametsizliğinin geri dönüşü olacak mı? Murat, Nazar için endişelenirken sevdiğinin kendisi için Vedat'la olduğunun farkında değildir. Murat için çok büyük bir bedel ödeyen Nazar, her şey için çok geç olduğunu düşünmesine rağmen Murat'ın elinden tutabilecek mi? Tahir vicdanının sesini dinleyip teslim olmaya karar verir. Zalimliğinin bedelini özgürlüğüyle ödemeye hazır olan Tahir, beklediğinden büyük bir bedel mi ödeyecek? Vedat'ı gömdüğü mezara girerken yanında kimi sürükleyecek?

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