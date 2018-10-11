Turkuvaz Medya’ya iki ödül

Medya alanında verdiği ödüllerle kamuoyunda ses getiren Anadolu Yayıncıları Derneği'nin 4. Anadolu Medya Ödülleri'nin sahipleri Ankara'da yapılan bir törenle açıklandı. Turkuvaz Medya iki ödüle layık görüldü. Yılın internet gazetesi sabah.com.tr seçilerek Genel Yayın Yönetmeni İsa Tatlıcan ödüllendirildi. Türkiye'nin en genç haber kanallarından aHaber Genel Müdürü Abdulhalik Çimen ise Yılın TV Genel Yayın Yönetmeni oldu.





aHaber Genel Müdürü Abdulhalik Çimen, Yılın TV Genel Yayın Yönetmeni oldu.



Yılın yazılı eseri ödülünü John L. Esposito ile çalışarak ortaya çıkardığı İslamofobi adlı eseriyle Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın alırken, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren TRT World Forum ile Yılın Projesi ödülüne uygun görüldü. Yılın Sivil Toplum Kuruluşu ödülü Yeşilay adına Mücahit Öztürk'e verildi.





Sabah.com.tr adına ödülü Genel Yayın Yönetmeni İsa Tatlıcan alacak.



Etno spor ve kültürüne katkısı, unutulmaya yüz tutmuş spor dallarını hatırlatması, geleneksel spor branşlarının canlandırılmasına etkisi nedeniyle Bilal Erdoğan; tarih alanındaki önemli araştırmaları nedeniyle Türk Tarih Kurumu Başkanı Refik Turan ve dış politika, sosyoloji ve psikoloji alanında verdiği önemli eserler, Türk milletine aşıladığı güven nedeniyle Alev Alatlı bu yıl ilk olarak verilen "Anadolu'ya Ruh Verenler" kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödül töreni 18 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek.

Turkuvaz Medya Grubu'na iki ödül