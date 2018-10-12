Çarşambanın galibi değişmedi

atv'nin sevilen dizisi "Sen Anlat Karadeniz
" çarşamba akşamına damgasını vurdu. Dizi, Tüm Kişiler'de yüzde 13.96 izlenme oranı ve yüzde 36.05 izlenme payı, AB'de yüzde 8.30 izlenme oranı ve yüzde 22.52 izlenme payı, 20+ABC1'de ise yüzde 11.48 izlenme oranı ve yüzde 28.08 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Geçen sezonun adından sıkça söz edilen reyting rekortmeni "Sen Anlat Karadeniz" bu yıl da kendi gününde ve saatinde birinciliği kimselere kaptırmamaya devam ediyor. Dizi, çarşamba akşamına yine damgasını vurdu ve tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu.
Yönetmen koltuğunda Veli Çelik ve Yusuf Ömer Sınav'ın oturduğu; Erkan Birgören'in senaryosunu yazdığı dizinin önceki akşam yayımlanan 25. bölümünde yine heyecanlı sahneler yaşandı. İrem Helvacıoğlu (Nefes), Ulaş Tuna Astepe (Tahir), Sinan Tuzcu
(Mustafa) ve Öykü Gürman
'ın (Asiye) başrolünde yer aldığı dizide Tahir karakteriyle Mehmet Ali Nuroğlu'nun canlandırdığı Vedat karakteri arasındaki hesaplaşma izleyenlerin nefesini kesti.