Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Medya Haberleri > ‘Bir Zamanlar Çukurova’ zirvede tek başına

’ zirvede tek başına

MAGAZİN Medya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2018
‘Bir Zamanlar Çukurova’ zirvede tek başına
atv ekranlarında perşembe akşamları yayımlanan "", Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Dizinin yeni bölümü, Tüm Kişilerde yüzde 11.20 izlenme oranı ve yüzde 27.93 izlenme payı, AB'de yüzde 8.92 izlenme oranı ve yüzde 23.87 izlenme payı ve 20+ABC1'de yüzde 11,42 izlenme oranı ve yüzde 27.26 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. "Bir Zamanlar Çukurova"nın 5. Bölüm etiketi #İçimdekiYangın, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter'da Türkiye Trending Topics listesine girdi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı dizinin yapımını Tims&B, yapımcılığını ise ve üstleniyor. 1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay geliyor ve kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıyor...
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Bir Zamanlar Çukurova’ zirvede tek başına
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN