‘Bir Zamanlar Çukurova’ zirvede tek başına

atv ekranlarında perşembe akşamları yayımlanan "Bir Zamanlar Çukurova
", Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Dizinin yeni bölümü, Tüm Kişilerde yüzde 11.20 izlenme oranı ve yüzde 27.93 izlenme payı, AB'de yüzde 8.92 izlenme oranı ve yüzde 23.87 izlenme payı ve 20+ABC1'de yüzde 11,42 izlenme oranı ve yüzde 27.26 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. "Bir Zamanlar Çukurova"nın 5. Bölüm etiketi #İçimdekiYangın, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter'da Türkiye Trending Topics listesine girdi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı dizinin yapımını Tims&B, yapımcılığını ise Timur Savcı
ve Burak Sağyaşar
üstleniyor. 1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay geliyor ve kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıyor...