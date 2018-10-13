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Osmanlı ordusunda silah yapımıyla uğraşan ocağa bağlı olan barutçuların ustabaşına ne ad verilirdi?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Osmanlı ordusunda silah yapımıyla uğraşan ocağa bağlı olan barutçuların ustabaşına ne ad verilirdi? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Osmanlı ordusunda silah yapımıyla uğraşan ocağa bağlı olan barutçuların ustabaşına ne ad verilirdi? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 13.10.2018 22:03Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 22:04