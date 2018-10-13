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Sivrisineklerin ağız bölgesinde kan emmek için kullandıkları yan yana kaç iğne vardır?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Sivrisineklerin ağız bölgesinde kan emmek için kullandıkları yan yana kaç iğne vardır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Sivrisineklerin ağız bölgesinde kan emmek için kullandıkları yan yana kaç iğne vardır? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 13.10.2018 21:58Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 21:58