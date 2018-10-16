Sen Anlat Karadeniz 26. yeni bölüm ikinci fragman yayınlandı! - Nefes'in en zorlu sınavı...

atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 26. yeni bölümde Vedat'ın kurşununa Nefes hedef oluyor. Tahir Nefes'in hayata tutunmasını sabırsızlıkla beklerken Nefes'in kalp atışı duruyor mu? Sen Anlat Karadeniz 26. yeni bölümde izleyiciyi zor anlar bekliyor. Duygu yüklü dakikalara hazır olun...

Sen Anlat Karadeniz'in 26. son bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde neler olacağını merakla bekleyen izleyiciler Nefes'in yaşam mücadelesini seyredecek. Tahir'i vurmaya çalışırken yanlışlık Nefes'i vuran Vedat yeni bölümde ne yapacak? Tahir, Nefes'in intikamını alacak mı? İşte Sen Anlat Karadeniz'in 26. yeni bölümünden ikinci fragman...

SEN ANLAT KARADENİZ 26. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Vedat'ın kurşunu Tahir'in merhametsizliğinin bedeli olurken, Nefes can çekişiyor. Vedat demir parmaklıklar ardında duvarlara, Tahir Karadeniz'e Nefes diye ağlıyor. Nefes Tahir'in yakarışlarını duyup sevdiğine tekrar yol olacak mı?

Bunca işkenceye rağmen hayata tutunmayı asla bırakmamış olan Nefes, bugüne kadar hep başkalarına nefes oldu. Şimdi kim ona nefes olacak, kim can verecek?

Nefes yaşam savaşı verirken Yiğit annesinin zor durumda olduğunu hissetti. Anne ve oğlu birbirine bağlayan kuvvetli bağ Nefes'in hayatta kalmasını sağlarken, Yiğit için de aynı şey geçerli olacak mı? Ay Işığında Uluyan Kurt, Mavi Tüylü Geyik olmadan hayatta kalmayı başarabilecek mi?

Sen Anlat Karadeniz 26. son bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Vedat Nefes'i öldürdü mü?

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Tahir, Mustafa'nın katil olmasına engel olurken kendi öfkesine hakim olamaz. Vedat'la hesaplaşmasını tamamlamaya karar veren Tahir çizgiyi aşar. Nefsine yenilen Tahir için merhametsizliğinin geri dönüşü olacak mı?

Murat, Nazar için endişelenirken sevdiğinin kendisi için Vedat'la olduğunun farkında değildir. Murat için çok büyük bir bedel ödeyen Nazar, her şey için çok geç olduğunu düşünmesine rağmen Murat'ın elinden tutabilecek mi?

Tahir vicdanının sesini dinleyip teslim olmaya karar verir. Zalimliğinin bedelini özgürlüğüyle ödemeye hazır olan Tahir, beklediğinden büyük bir bedel mi ödeyecek? Vedat'ı gömdüğü mezara girerken yanında kimi sürükleyecek?