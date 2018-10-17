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hangi hastalığın sembolüdür? 19.30 sorusu cevabı

Anadolu Efes Basketbol Kulübü tarafından başlatılan kampanyası, ülkemiz genelinde büyük yankı buldu. Son zamanlarda oldukça araştırılan pembe top, aynı zamanda bir hastalığın erken tanı farkındalığının sembolü haline gelmiştir. Akşam saat 19.30'da oynanacak olan Hadi yarışmasında da olarak sorulacağı duyurulan durum üzerine, binlerce yurttaş ''Pembe top hangi hastalığın sembolüdür?'' sorusuna yanıt armaya başladı. Peki Pembe top hangi hastalığın erken tanı farkındalığının sembolü haline gelmiştir? İşte saat 19.30 sorusu cevabı!

Giriş Tarihi: 17.10.2018 17:34
Pembe top hangi hastalığın sembolüdür? 17 Ekim 19.30 Hadi ipucu sorusu cevabı

Son günlerin dikkat çeken projeleri arasında Anadolu Sağlık Merkezi ile Anadolu Efes Basketbol Kulübü'nün ortaklaşa geliştirdiği kampanyası yer alıyor. Hastalıkta erken farkındalığı yaratmanın sembolü olarak anılan pembe top, bugünün en çok sorgulananları arasında dikkat çekiyor. Akşam saat 19.30'da gerçekleşecek Hadi yarışmasında da olarak sorulacak soru öncesinde binlerce birey, ''Pembe top hangi hastalığnı sembolüdür'' sorusuna yanıt arıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizde, Pembe top'un hangi hastalığın sembolü olduğuna değinirken Pembe top kampanyası hakkındaki bilgilere yer verdik.

PEMBE TOP HANGİ HASTALIĞIN SEMBOLÜDÜR? 17 EKİM HADİ İPUCUSU SORUSU CEVABI

sorusunun cevabını bu başlık altından bulabilirsiniz. İşte Pembe top ve bilinmesi gereken detaylar...

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Pembe top hangi hastalığın sembolüdür? 17 Ekim 19.30 Hadi ipucu sorusu cevabı
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