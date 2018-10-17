Pembe top hangi hastalığın sembolüdür? 17 Ekim 19.30 Hadi ipucu sorusu cevabı

Son günlerin dikkat çeken projeleri arasında Anadolu Sağlık Merkezi ile Anadolu Efes Basketbol Kulübü'nün ortaklaşa geliştirdiği Pembe top kampanyası yer alıyor. Hastalıkta erken farkındalığı yaratmanın sembolü olarak anılan pembe top, bugünün en çok sorgulananları arasında dikkat çekiyor. Akşam saat 19.30'da gerçekleşecek Hadi yarışmasında da ipucu sorusu olarak sorulacak soru öncesinde binlerce birey, ''Pembe top hangi hastalığnı sembolüdür'' sorusuna yanıt arıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizde, Pembe top'un hangi hastalığın sembolü olduğuna değinirken Pembe top kampanyası hakkındaki bilgilere yer verdik.

PEMBE TOP HANGİ HASTALIĞIN SEMBOLÜDÜR? 17 EKİM HADİ İPUCUSU SORUSU CEVABI

Hadi ipucu sorusunun cevabını bu başlık altından bulabilirsiniz. İşte Pembe top ve bilinmesi gereken detaylar...