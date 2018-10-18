Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Diriliş Ertuğrul yeni sezon oyuncu transferleri! 5. sezon

TRT 1 ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Diriliş Ertuğrul için heyecan dorukta. Tarihimize ışık tutan dizinin 5. sezon 122. bölümünün ne zaman yayınlanacağı sorusunun cevabı oldukça ilgi görüyor. Geçtiğimiz haftalar içerisinde diziye birçok önemli ismin katıldığının duyurulması ile beraber diziyi takip edenler 'Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman yayınlanacak?' sorusu ile Google'da araştırma yapıyor. Bugün TRT 1 yayın akışında da Diriliş Ertuğrul'un adının görülmesi ile geri sayım başladı. Peki, Diriliş Ertuğrul bu akşam yayınlanacak mı?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN BUGÜN YAYINLANACAK MI?

Diriliş Ertuğrul'un 5. Sezonu ile ilgili detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Tarihi dizinin çekimleri tüm hızıyla devam eder iken yeni sezonun ne zaman başlayacağı da en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Haberimizin içeriğinden TRT 1 yayın akışı ile birlikte gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.