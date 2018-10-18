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yeni bölüm yayınlanacak? İşte oyuncu transferleri! 5. sezon

Reyting rekortmeni 'u yakından takip eden milyonlar, dizinin yeni sezonunun yayınlanacağını büyük bir merakla bekliyor. Öyle ki, Çarşamba gününün gelmesiyle birlikte 'in yayın akışıyla beraber ' ne zaman bugün yayınlanacak mı?' sorusu izleyiciler tarafından öne çıktı. Yeni sezon yayınlanma tarihinin yanında diziye çok sayıda yeni ve önemli oyuncular da dahil oldu. Peki, Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte TRT 1 yayın akışı...

Giriş Tarihi: 18.10.2018 10:26 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 10:29
Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Diriliş Ertuğrul yeni sezon oyuncu transferleri! 5. sezon

ekranlarında yayınlanan fenomen dizi için heyecan dorukta. Tarihimize ışık tutan dizinin 5. sezon 122. bölümünün yayınlanacağı sorusunun cevabı oldukça ilgi görüyor. Geçtiğimiz haftalar içerisinde diziye birçok önemli ismin katıldığının duyurulması ile beraber diziyi takip edenler ' ne zaman yayınlanacak?' sorusu ile Google'da araştırma yapıyor. Bugün TRT 1 yayın akışında da Diriliş Ertuğrul'un adının görülmesi ile geri sayım başladı. Peki, Diriliş Ertuğrul bu akşam yayınlanacak mı?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN BUGÜN YAYINLANACAK MI?

Diriliş Ertuğrul'un 5. Sezonu ile ilgili detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Tarihi dizinin çekimleri tüm hızıyla devam eder iken yeni sezonun ne zaman başlayacağı da en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Haberimizin içeriğinden TRT 1 yayın akışı ile birlikte gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.

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Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Diriliş Ertuğrul yeni sezon oyuncu transferleri! 5. sezon
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