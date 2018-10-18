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nun en üst seviyedeki ligine ne denir? sorusu cevabı saat 20.30

Küresel bir spor dalı olan futbolda, lig isimleri de ülkelere göre değişmektedir. nun en üst seviyedeki liginin adı bugün en çok sorgulananlar arasında yer alıyor. Sosyal medya üzerinden oynanan Hadi yarışmasında da ipucu sorusu olarak ''İngiliz futbolunun en üst seviyedeki ligine ne denir?'' sorulması üzerine yanıtı merak ediliyor. İşte saat 20.30 Hadi ipucu sorusu cevabı...

Giriş Tarihi: 18.10.2018 17:30 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 17:31
İngiliz futbolunun en üst seviyedeki ligine ne denir? 18 Ekim Hadi ipucu sorusu cevabı saat 20.30

Küresel anlamda geniş bir spor dalı olan futbol, spor denilince akla gelen ilk spor türüdür. Dünya üzerinde hemen hemen birçok ülkede futbola olan ilgi, amatör ve profesyonel olarak birçok futbol liginin de ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Öyle ki, İngiltere'den Güney Afrika'ya kadar birçok futbol ligi bulunmaktadır ve bunlar çeşitli isimlerle anılmaktadır. Futbolun İngiltere'de ortaya çıkması, ada futbolunda amatörden profesyonele kadar çeşitli liglerin oluşumuna katkı sağlamıştır. Bugün Google üzerinden en çok sorgulanan sorular arasında, ''nun en üst seviyedeki ligine ne denir?'' sorusu dikkat çekiyor. Hadi bilgi yarışmasında da ipucu sorusu olarak 'İngiliz futbolunun en üst seviyedeki ligine ne denir?' sorusunun sorulmasıyla birlikte, binlerce vatandaş ipucu sorusunun yanıtını merak ediyor.

İNGİLİZ FUTBOLUNUN EN ÜST SEVİYEDEKİ LİGİNE NE DENİR? HADİ İPUCU SORUSU CEVABI

Sizler için derlediğimiz haberimizde sorusu cevabını verirken İngiliz futbolu hakkında da çeşitli bilgileri listeledik. Haberimizin detaylarından İngiliz futbolunun en üst seviyedeki liginin adını bulabilirsiniz. İşte saat 20.30 Hadi ipucu cevabı!

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İngiliz futbolunun en üst seviyedeki ligine ne denir? 18 Ekim Hadi ipucu sorusu cevabı saat 20.30
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