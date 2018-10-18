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26. tamamı tek parça yayınlandı – Sen Anlat Karadeniz izle

Türkiye'de televizyon ekranlarının sevilen dizisi 26. ü ile atv'de seyirci ile buluştu. Yeni bölümü ile yine izleyenleri ekranlara kilitleyen SAK, reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Sen Anlat Karadeniz 26. son bölümü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler, haberimizde son bölümün tamamını tek parça olarak bulabilirler.

Giriş Tarihi: 18.10.2018 01:26 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 02:09
Sen Anlat Karadeniz 26. Son bölüm tamamı tek parça yayınlandı – Sen Anlat Karadeniz izle

Vedat'ın kurşunu Tahir'in merhametsizliğinin bedeli olurken, Nefes can çekişiyor. Vedat demir parmaklıklar ardında duvarlara, Tahir Karadeniz'e Nefes diye ağlıyor. Nefes Tahir'in yakarışlarını duyup sevdiğine tekrar yol olacak mı? Bunca işkenceye rağmen hayata tutunmayı asla bırakmamış olan Nefes, bugüne kadar hep başkalarına nefes oldu. Şimdi kim ona nefes olacak, kim can verecek? Nefes yaşam savaşı verirken Yiğit annesinin zor durumda olduğunu hissetti. Anne ve oğlu birbirine bağlayan kuvvetli bağ Nefes'in hayatta kalmasını sağlarken, Yiğit için de aynı şey geçerli olacak mı? Ay Işığında Uluyan Kurt, Mavi Tüylü Geyik olmadan hayatta kalmayı başarabilecek mi?

Sen Anlat Karadeniz 26. Son bölüm tamamı tek parça yayınlandı – Sen Anlat Karadeniz izle

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Sen Anlat Karadeniz 26. Son bölüm tamamı tek parça yayınlandı – Sen Anlat Karadeniz izle
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