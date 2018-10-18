Tiyatroda sahneye çıkmak için sırası gelen kişileri uyarmakla görevli kişilere ne denir? 18 Ekim Hadi ipucu sorusu cevabı

Tiyatro, bir sahnede, seyirciler önünde oyuncuların sergilenmesi amacıyla hazırlanmış gösterilerdir. Farklı bir şekilde duyguların ve olayların hareket (jest)ve konuşmalarla anlatılmasıdır. Genel olarak temsil edilen eser anlamında da kullanılır. Tiyatro, bir sahne sanatıdır. Tiyatro eseri, olayları oluş yoluyla gösterir. Bu yönüyle konuşma ve eyleme dayanan bir gösteri sanatı olarak da tanımlanabilir. Yaygın bir deyişle tiyatro; insanı, insana, insanla, insanca anlatma sanatı olarak Shakespeare'in sözüyle de ifade edilir.

TİYATRODA SAHNEYE ÇIKMAK İÇİN SIRASI GELEN KİŞİLERİ UYARMAKLA GÖREVLİ KİŞİLERE NE DENİR? HADİ İPUCU SORUSU

Tiyatroda sahnede bazen tek kişi olurken bazen kalabalık gruplar halinde de olabiliyorlar. Kalabalık gruplardan oluşan oyunlarda sahneye çıkmak için sırası gelen kişileri uyarma görevi bir kişiye düşüyor. Sosyal medya üzerinden oynanan Hadi yarışmasında ipucu sorusu olarak, ''Tiyatroda sahneye çıkmak için sırası gelen kişileri uyarmakla görevli kişilere ne denir?'' sorulması üzerine binlerce yurttaş, ipucu sorusunun cevabını arıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde 18 Ekim saat 12.30 Hadi ipucu sorusunun cevabını yanıtladık.