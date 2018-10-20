Osmanlı Devleti zamanında hangisini almak için yağlıkçıya gidilirdi? Yağlıkçı nedir?
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Osmanlı Devleti zamanında hangisini almak için yağlıkçıya gidilirdi? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Osmanlı Devleti zamanında hangisini almak için yağlıkçıya gidilirdi? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 20.10.2018 20:56Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 21:11
Osmanlı Devleti zamanında hangisini almak için yağlıkçıya gidilirdi?
A) Börek
B) Şemsiye
C) Mendil
D) Mum
İşte cevabı:
Osmanlı Devleti zamanında hangisini almak için yağlıkçıya gidilirdi?