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Osmanlı Devleti zamanında hangisini almak için yağlıkçıya gidilirdi? Yağlıkçı nedir?

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Osmanlı Devleti zamanında hangisini almak için yağlıkçıya gidilirdi? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Osmanlı Devleti zamanında hangisini almak için yağlıkçıya gidilirdi? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 20.10.2018 20:56 Güncelleme Tarihi: 20.10.2018 21:11
Osmanlı Devleti zamanında hangisini almak için yağlıkçıya gidilirdi? Yağlıkçı nedir?

Osmanlı Devleti zamanında hangisini almak için yağlıkçıya gidilirdi?

A) Börek

B) Şemsiye

C) Mendil

D) Mum

İşte cevabı:

Osmanlı Devleti zamanında hangisini almak için yağlıkçıya gidilirdi?

Cevap: Mendil

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Osmanlı Devleti zamanında hangisini almak için yağlıkçıya gidilirdi? Yağlıkçı nedir?
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