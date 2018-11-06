Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Medya Haberleri > beIN Sports 6 Kasım bugün yayın akışı listesinde neler var? Bein Sports frekans bilgileri! Galatasaray maçı canlı izle

beIN Sports 6 Kasım bugün listesinde neler var? frekans bilgileri! maçı canlı izle

6 Kasım Salı günü itibari ile internet üzerinden en çok merak edilenler arasında beIN Sports ve frekans bilgileri yer alıyor. deplasmanına çıkacak olan 'ın maçını izlemek isteyen milyonlarca futbolsever, Galatasaray maçı canlı izlemek için gerekli bilgileri ve yayın akışını merakla takip ediyor. Henüz bir kesinlik bulunmasa da akşam oynanacak olan maçın 'tan naklen canlı yayınlanması bekleniyor. Peki, neler? İşte 6 Kasım bugün yayın akışı listesi...

Giriş Tarihi: 6.11.2018 16:11 Güncelleme Tarihi: 6.11.2018 16:11
beIN Sports 6 Kasım bugün yayın akışı listesinde neler var? Bein Sports frekans bilgileri! Galatasaray maçı canlı izle

Futbolseverler akşam oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçlarına kitlenmiş durumda. Bu doğrultuda, 6 Kasım bugün oldukça merak ediliyor. maçının canlı yayınlanacağı kanalı sorgulayan vatandaşlar, henüz hangi platformdan izleneceği belli olmayan Galatasaray maçını doğru frekans bilgileriyle canlı izlemek istiyor. Geçtiğimiz karşılaşmaların Bein Sports üzerinden yayınlandığı göz önüne alınırsa, Galatasaray maçının da yine naklen canlı yayınlanması mümkün. Peki, Bein Sports yayın akışında hangi programlar var? Bein Haber frekans bilgileri neler?

BEİN SPORTS YAYIN AKIŞI LİSTESİNDE BUGÜN NELER VAR?

Bein Sports'un 6 Kasım yayın akışı listesi şu şekilde gözüküyor:

Bein Haber

14:30 ST 1.Lig Maç Özetleri
15:00 beIN Manşet
16:00 İspanya'dan Futbol
17:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber
17:45 M.Başakşehir - Beşiktaş (Özet)
18:00 Ana Haber
19:00 İngiltere'den Futbol
20:00 beIN 1

Bein Sports 1

15:00 Taktik Tahtası
16:00 Vay Bee
16:15 DG Sivasspor - A.Konyaspor
18:00 Premier League World
18:30 This is Paris
19:00 Euroleague Maç Özetleri
19:30 Dünden Bugüne: Kayserispor - Galatasaray
20:00 LaLiga Maç Özetleri
21:00 STSL Maç Özetleri

Bein Sports 2

15:45 Espanyol - Ath.Bilbao
17:30 Leganes - A.Madrid
19:15 Serie A Maç Özetleri
20:00 Brezilya Serie A Maç Özetleri
20:30 EFL Championship Haftanın Golleri

Bein Sports 3

08:45 Barcelona - Maccabi Fox
10:15 Khimki - G.Canaria
11:45 Otofan
12:15 Cardiff - Leicester City
14:00 Napoli - Empoli
15:45 PSG - Lille (Özet)
16:00 S.Tsitsipas - J.Munar (C)
18:00 T.Fritz - A.Rublev (C)

BEİN SPORTS HABER FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A - Frekans: 12379 - Symbol Oranı: 30000 - FEC: 3/3 - Polarizasyon: Horizontol (Yatay)

Bein Sports Haber, Digitürk 83. Kablo TV'de ise 223. kanaldan takip edilebiliyor. Frekans eklemek için ise şu adımları izlemek gerekiyor;

1-Menü-Ayarlar-KullanıcıAyarları-KanalEkle. Kanal Ekle

2-Transponder yazan yerde 1/115 yazıyor, onu kumandanın sol ok yön tuşuna basarak "User veya Manuel" yapın.

3- İzlemek istediğiniz kanalın frekanslarını kumandadan tuşlayarak yazın.

4- Kumandanın MAVİ (Kanal Ekle) tuşuna basarak Kanalı listeye ekleyin. Bu şekilde eklenen kanalları 1000. sıradan itibaren eklemeye başlıyor yani eklediğiniz ilk kanalın numarası 1001 olması muhtemeldir.

5- İzlemek istediğiniz kanalın numarasının 1000lerde olması sizi rahatsız ederse Favori Kanallar ayarlaması yapabilirsiniz.

Menü-Ayarlar-Kullanıcı Ayarları-Favori Kanallar

Burada karşınıza kanal listesi gelecek sizin eklediğiniz kanallar listenin sonunda olacağı için kumandanın Yukarı tuşuna basarak ilerleyin ve istediğiniz kanalları 1. Favori Listenize eklemek için Kumandanın üzerindeki Kırmızı Tuşa basın. Sonra kumandanın sağ yön tuşuna basarak UYGULA yazısının üzerine gelin ve OK Tuşuna basın.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
beIN Sports 6 Kasım bugün yayın akışı listesinde neler var? Bein Sports frekans bilgileri! Galatasaray maçı canlı izle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN