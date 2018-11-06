beIN Sports 6 Kasım bugün yayın akışı listesinde neler var? Bein Sports frekans bilgileri! Galatasaray maçı canlı izle

Futbolseverler akşam oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçlarına kitlenmiş durumda. Bu doğrultuda, 6 Kasım bugün Bein Sports yayın akışı oldukça merak ediliyor. Galatasaray maçının canlı yayınlanacağı kanalı sorgulayan vatandaşlar, henüz hangi platformdan izleneceği belli olmayan Schalke Galatasaray maçını doğru frekans bilgileriyle canlı izlemek istiyor. Geçtiğimiz karşılaşmaların Bein Sports üzerinden yayınlandığı göz önüne alınırsa, Galatasaray maçının da yine naklen canlı yayınlanması mümkün. Peki, Bein Sports yayın akışında hangi programlar var? Bein Haber frekans bilgileri neler?

BEİN SPORTS YAYIN AKIŞI LİSTESİNDE BUGÜN NELER VAR?

Bein Sports'un 6 Kasım yayın akışı listesi şu şekilde gözüküyor:

Bein Haber

14:30 ST 1.Lig Maç Özetleri

15:00 beIN Manşet

16:00 İspanya'dan Futbol

17:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber

17:45 M.Başakşehir - Beşiktaş (Özet)

18:00 Ana Haber

19:00 İngiltere'den Futbol

20:00 beIN 1

Bein Sports 1

15:00 Taktik Tahtası

16:00 Vay Bee

16:15 DG Sivasspor - A.Konyaspor

18:00 Premier League World

18:30 This is Paris

19:00 Euroleague Maç Özetleri

19:30 Dünden Bugüne: Kayserispor - Galatasaray

20:00 LaLiga Maç Özetleri

21:00 STSL Maç Özetleri

Bein Sports 2

15:45 Espanyol - Ath.Bilbao

17:30 Leganes - A.Madrid

19:15 Serie A Maç Özetleri

20:00 Brezilya Serie A Maç Özetleri

20:30 EFL Championship Haftanın Golleri

Bein Sports 3

08:45 Barcelona - Maccabi Fox

10:15 Khimki - G.Canaria

11:45 Otofan

12:15 Cardiff - Leicester City

14:00 Napoli - Empoli

15:45 PSG - Lille (Özet)

16:00 S.Tsitsipas - J.Munar (C)

18:00 T.Fritz - A.Rublev (C)



BEİN SPORTS HABER FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A - Frekans: 12379 - Symbol Oranı: 30000 - FEC: 3/3 - Polarizasyon: Horizontol (Yatay)

Bein Sports Haber, Digitürk 83. Kablo TV'de ise 223. kanaldan takip edilebiliyor. Frekans eklemek için ise şu adımları izlemek gerekiyor;

1-Menü-Ayarlar-KullanıcıAyarları-KanalEkle. Kanal Ekle

2-Transponder yazan yerde 1/115 yazıyor, onu kumandanın sol ok yön tuşuna basarak "User veya Manuel" yapın.

3- İzlemek istediğiniz kanalın frekanslarını kumandadan tuşlayarak yazın.

4- Kumandanın MAVİ (Kanal Ekle) tuşuna basarak Kanalı listeye ekleyin. Bu şekilde eklenen kanalları 1000. sıradan itibaren eklemeye başlıyor yani eklediğiniz ilk kanalın numarası 1001 olması muhtemeldir.

5- İzlemek istediğiniz kanalın numarasının 1000lerde olması sizi rahatsız ederse Favori Kanallar ayarlaması yapabilirsiniz.

Menü-Ayarlar-Kullanıcı Ayarları-Favori Kanallar

Burada karşınıza kanal listesi gelecek sizin eklediğiniz kanallar listenin sonunda olacağı için kumandanın Yukarı tuşuna basarak ilerleyin ve istediğiniz kanalları 1. Favori Listenize eklemek için Kumandanın üzerindeki Kırmızı Tuşa basın. Sonra kumandanın sağ yön tuşuna basarak UYGULA yazısının üzerine gelin ve OK Tuşuna basın.