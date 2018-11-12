Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nın kapanış töreninde Japonyabaşbakanı hangisi gibi giyinmiştir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nın kapanış töreninde Japonya başbakanı hangisi gibi giyinmiştir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 12.11.2018 23:43Güncelleme Tarihi: 12.11.2018 23:45
2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nın kapanış töreninde Japonya başbakanı hangisi gibi giyinmiştir?