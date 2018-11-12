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'nın kapanış töreninde ı hangisi gibi giyinmiştir?

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve 'nın kapanış töreninde ı hangisi gibi giyinmiştir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nın kapanış töreninde Japonya başbakanı hangisi gibi giyinmiştir? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 12.11.2018 23:43 Güncelleme Tarihi: 12.11.2018 23:45
2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nın kapanış töreninde Japonya başbakanı hangisi gibi giyinmiştir?

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nın kapanış töreninde Japonya başbakanı hangisi gibi giyinmiştir?

A) Süper Mario

B) Kaptan Tsubasa

C) Pikaçu

D) Hulk

İşte cevabı...

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2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nın kapanış töreninde Japonya başbakanı hangisi gibi giyinmiştir?
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