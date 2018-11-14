Sen Anlat Karadeniz 30. son bölüm tamamı tek parça yayınlandı – Sen Anlat Karadeniz izle

Türkiye'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 30. bölümü ile atv ekranlarında seyirci ile buluştu. Nefes kesen son bölüm, diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için haberimizde!

SEN ANLAT KARADENİZ 30. BÖLÜM TAMAMI YAYINLANDI!

"İçimi öyle umutla inatla dolduruyorsun ki, korkuya yer kalmıyor…" Dizinin son bölümünü buradan izleyebilirsiniz…

Sen Anlat Karadeniz 30. son bölüm tamamı tek parça yayınlandı – Hemen izle

SEN ANLAT KARADENİZ 30. BÖLÜM: "HER ŞEY NEFES İÇİN"

Nefes Vedat'ı öldürmeye teşebbüsten tutuklanırken ilk kez yalnız olmadığının farkındadır. Arkasında kocaman bir aile olduğunu bilen Nefes, Vedat'ın özgürlüğüne karşılık boşanmasını istediğini duyunca ne yapacak?

Sen Anlat Karadeniz 30. bölümde Nefes serbest kalıyor!

Vedat'ın isteğine boyun eğecek mi, yoksa özgürlüğü pahasına Tahir'i, ailesini mi tercih edecek?

Sen Anlat Karadeniz'de Vedat, Tahir'in Nefes'ten boşanmasını istiyor!

Vedat'ın, arkasından iş çevirdiğini öğrenen Fikret büyük bir sürpriz hazırlıyor.

Fikret, Vedat'ın karşısına kimi çıkaracak? Vedat'ın ihanetinin cezası ne olacak? Vedat'ın planına karşı Tahir'in de bir planı vardır. Nefes'i kurtarmak için Tahir ne yapacak?