En güzel komedi filmleri! (En komik filmler)

Jim Carrey, Zach Galifianakis, Ben Stiller ve Eddie Murphy gibi isimlerin rol aldığı komedi filmleri özellikle genç nesil tarafından büyük ilgiyle karşılanır. En güzel komedi filmleri listesi burada!

Felekten Bir Gece (The Hangover)

Yapım Yılı: 2009

Oyuncular: Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Heather Graham , Ed Helms, Justin Bartha

En yakın arkadaşlarının düğün gününden önce bekarlığa veda partisi yapmak isteyen sıkı dostların başına gelen olaylara katıla katıla güleceksiniz. Oysa onlar sadece "felekten bir gece" çalmak istemişlerdi...

Mrs. Doubtfire (Müthiş Dadı)

Yapım Yılı: 1993

Oyuncular: Robin Williams ve Sally Field

Sizce sıradan bir baba çocukları ile daha fazla zaman geçirebilmek için ne kadar ileri gider? Daniel Hillard (Robin Williams) sıradan bir baba değildir. Eski karısının (Sally Field) evde bir bakıcıya ihtiyacı olduğunu öğrenince hemen bu iş için başvurur. Mükemmel peruğu, birazcık makyaj ve bütün durumlara elverişli elbisesi ile Mrs. Doubtfire kendini işne adamış İngiliz bir bakıcı olarak hemen işe alınır. Ve tüm alesiyle yepyeni bir hayat yaratır. Şok edici, neşeli ve çoğu zaman dokunaklı olan bu filmi Robin Williams tekrar tekrar seyredilmesini sağlıyor.

Bay Evet

Yapım Yılı: 2009

Oyuncular: Jim Carrey, Zooey Deschanel ve Bradley Cooper

Hollywood'un en sevilen komedyenlerinden, mimik ustası, mizah şahikası Jim Carrey'in her zamanki gibi üst seviyede bir performans sergilediği "Bay Evet", her şeye hayır demeye alışmış Carl Allen'ın komik hikayesi üzerine kurulu, sevimli bir film. Allen, kendi isteğiyle katıldığı bir program sonucunda bir yıl boyunca her soruya cevabı ''evet'' olacaktır. Başlangıçta bu durumdan hoşnut gibidir. Çünkü bu kararı sanki hayatını pozitif yönde geliştirmektedir. Ancak bu kararı zaman içinde belaya da ''evet'' anlamına gelecektir. Harry Potter serisinin yapımcısı David Heyman'in yapımcılığını üstlendiği ve başrolde usta oyuncu Jim Carrey'nin bulunduğu filmle, kahkahaya evet diyeceksiniz.

Salak ile Avanak

Yapım Yılı: 1994

Oyuncular: Jim Carrey, Jeff Daniels, Brady Bluhnm

Llyod Christmas ve Harry Dunne kirli ve dağınık bir evde yaşıyan, sık sık işlerinden kovulan birbirinden avanak iki arkadaştır. Llyod Rhode Island'da limuzin şöförlüğü yapmakta iken bir gün güzel ve zengin bir kadın olan Mary Swanson'ı havaalanına götürür, bu esnada ona aşık olur. Mary havaalanında bir çanta unutur, çantayı alan Llyod Mary'nin gözüne girme umuduyla çantasını ona geri götürmeyi kafasına koyar.

Llyod malum sebeplerle Mary'nin ulaşacağı uçağa yetişmeyi beceremez. Bunun üzerine ikili Harry'nin yeni (ve başarısız) köpek işi için bir köpek şeklinde dekore ettiği kamyonuyla Mary'i Aspen'da bulmaya çalışır. Bilmedikleri gerçek ise çantanın parayla dolu olduğu ve Mary'nin onu havaalanında kaçırılan kocasının hayatını kurtarmak için fidye olarak bıraktığıdır...

Sıkı Aynasızlar

Yapım Yılı: 2007

Oyuncular: Simon Pegg, Nick Frost ve Timothy Dalton

Londra polisi Nicholas Angel işinde iyi biridir. Hem da fazlasıyla iyi. Ekibinin geri kalanının bu işe kötü bakmasını ve motivasyon açısından olumsuz etkilenmesini engel olmak için Sandford kasabasında göreve atanır. Orası pek suç işlenmeyen bir bölgedir. Danny Butterman ile ortak iş yapacaklardır. Her şey Angel için sakin görünmektedir ta ki iki aktörün başı kesilmiş bulunana dek. Kaza diye nitelendirilen bu duruma Angel asla ikna olmaz. Dahası giderek başka insanlar da ölmeye başlar. Angel ve Danny herkesle çatışmaya başlarlar. Kaza gibi görünen olayların arkasındaki gerçeğin peşindedirler.

Zombilerin Şafağı

Yapım Yılı: 2004

Oyuncular: Simon Pegg, Edgar Wright, Nick Frost

Shaun'un hayatı artık tıkanma noktasına gelmiştir. Bütün vaktini en iyi arkadaşı Ed'le birlikte Winchester adlı bir barda annesi ve kız arkadaşının yarattığı problemleri çözmeye çalışmakla geçirmektedir. Liz'in kendisini terketmesiyle Shaun sonunda hayatını bir düzene sokmaya karar verir. Kız arkadaşının kalbini tekrar kazanıp annesiyle olan sorunlarını telafi etmeye karar verir. Artık yetişkin bir erkek olmanın sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir. Ancak bu arada zombiler dirilir ve yaşayanları yemek üzere harekete geçerler. Ancak aldığı kararlara göre zombilerin dirilmesi Shaun için basit bir sorundur. Zombi saldırısından ailesini ve sevdiklerini kurtarabilmek için arkadaşı Ed ile birlikte gidebilecekleri en sakin yeri bulurlar: Winchester.