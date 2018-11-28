İstanbul gezilecek yerler!

İstanbul'un tarihi dünyadaki birçok kentin tarihinden daha eskidir. Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapmış İstanbul içerisinde birçok tarihi eser barındırır. Bu içeriğimizde İstanbul'da gezilecek yerleri derledik.

TOPKAPI SARAYI

Topkapı Sarayı, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1460 - 1478 tarihleri arasında yaptırılmıştır. Topkapı Sarayı; Bâb-ı Hümâyun, Bâbüsselâm ve Bâbüssaâde adlı üç ana kapı, dört avlu, Harem, Hasbahçe (Gülhane) ve bahçelerden oluşur. Topkapı Sarayı, mütevazı bir saraydır; imparatorluğun büyük harcamaları daha çok muhteşem camiler, kışlalar, köprüler, kervansaraylar ve konaklama tesisleri için yapılmıştır. Topkapı Sarayı, Sultanahmet semtinde bulunur.

AYASOFYA CAMİİ

Ayasofya, Fatih Sultan Mehmed'in (1451-1481) 1453'te İstanbul'u fethetmesiyle camiye çevrilmiştir. Fetihten hemen sonra yapı güçlendirilerek en iyi şekilde korunmuş ve Osmanlı Dönemi ilaveleri ile birlikte cami olarak varlığını sürdürmüştür. Ayasofya'da Sultanahmet semtinde bulunur.

EMİNÖNÜ

Eğer İstanbul'a şehir dışından geliyorsanız mutlaka Eminönü'nde balık ekmek yiyip, boğaz turu yapın. İstanbul'un simgelerinden biri olan Eminönü, deniz manzarasıyla tarihi dokusuyla muhteşem görüntüler sunmaktadır. Ayrıca boğaz turunda da İstanbul'u Marmara'dan keşfedebilirsiniz.

KIZ KULESİ

İSTİKLAL CADDESİ

CİHANGİR

ÇAMLICA TEPESİ

BAĞDAT CADDESİ

KADIKÖY

KARAKÖY

TOPHANE

GALATA KULESİ

GALATA KÖPRÜSÜ

DOLMABAHÇE SARAYI

ÇIRAĞAN SARAYI

BEŞİKTAŞ SAHİLİ

ORTAKÖY SAHİLİ

BEBEK SAHİLİ

KAPALIÇARŞI

SAHAFÇILAR ÇARŞISI

SİRKECİ GARI

GÜLHANE PARKI

BAKIRKÖY SAHİLİ

MALTA KÖŞKÜ

HİDİV KASRI

ANADOLU HİSARI

RUMELİ HİSARI

KANLICA

ÇEMBERLİTAŞ

ÇENGELKÖY

POLONEZKÖY ORMANLARI

BELGRAT ORMANLARI

PİERRO LOTİ

YEDİKULE ZİNDANLARI

BEYAZID KULESİ

FLORYA ATATÜRK DENİZ KÖŞKÜ

ADİLE SULTAN SARAYI

MISIR ÇARŞISI

CAĞALOĞLU HAMAMI

MODA İSKELESİ