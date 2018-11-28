İstanbul gezilecek yerler!

İstanbul'un tarihi dünyadaki birçok kentin tarihinden daha eskidir. Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapmış İstanbul içerisinde birçok tarihi eser barındırır. Bu içeriğimizde İstanbul'da gezilecek yerleri derledik.
Topkapı Sarayı, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1460 - 1478 tarihleri arasında yaptırılmıştır. Topkapı Sarayı; Bâb-ı Hümâyun, Bâbüsselâm ve Bâbüssaâde adlı üç ana kapı, dört avlu, Harem, Hasbahçe (Gülhane) ve bahçelerden oluşur. Topkapı Sarayı, mütevazı bir saraydır; imparatorluğun büyük harcamaları daha çok muhteşem camiler, kışlalar, köprüler, kervansaraylar ve konaklama tesisleri için yapılmıştır. Topkapı Sarayı, Sultanahmet semtinde bulunur.
Ayasofya, Fatih Sultan Mehmed'in (1451-1481) 1453'te İstanbul'u fethetmesiyle camiye çevrilmiştir. Fetihten hemen sonra yapı güçlendirilerek en iyi şekilde korunmuş ve Osmanlı Dönemi ilaveleri ile birlikte cami olarak varlığını sürdürmüştür. Ayasofya'da Sultanahmet semtinde bulunur.
Eğer İstanbul'a şehir dışından geliyorsanız mutlaka Eminönü'nde balık ekmek yiyip, boğaz turu yapın. İstanbul'un simgelerinden biri olan Eminönü, deniz manzarasıyla tarihi dokusuyla muhteşem görüntüler sunmaktadır. Ayrıca boğaz turunda da İstanbul'u Marmara'dan keşfedebilirsiniz.