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Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan 'da 13 milyon insan yaşıyor. Dünyada da kültür başkentlerinden biri olan İstanbul'da farklı dine farklı ırka mensup birçok vatandaş yaşıyor. Tüm bu kültür birleşiminden kendi kültürünü oluşturan İstanbul'a her yıl milyonlarca yerli yabancı turist geliyor. nereler? sorusu da cevap aranan bir konu.

Giriş Tarihi: 28.11.2018 15:56 Güncelleme Tarihi: 28.11.2018 15:56
İstanbul gezilecek yerler!

İstanbul'un tarihi dünyadaki birçok kentin tarihinden daha eskidir. Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapmış İstanbul içerisinde birçok tarihi eser barındırır. Bu içeriğimizde İstanbul'da gezilecek yerleri derledik.

  • TOPKAPI SARAYI

Topkapı Sarayı, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1460 - 1478 tarihleri arasında yaptırılmıştır. Topkapı Sarayı; Bâb-ı Hümâyun, Bâbüsselâm ve Bâbüssaâde adlı üç ana kapı, dört avlu, Harem, Hasbahçe (Gülhane) ve bahçelerden oluşur. Topkapı Sarayı, mütevazı bir saraydır; imparatorluğun büyük harcamaları daha çok muhteşem camiler, kışlalar, köprüler, kervansaraylar ve konaklama tesisleri için yapılmıştır. Topkapı Sarayı, Sultanahmet semtinde bulunur.

  • AYASOFYA CAMİİ

Ayasofya, Fatih Sultan Mehmed'in (1451-1481) 1453'te İstanbul'u fethetmesiyle camiye çevrilmiştir. Fetihten hemen sonra yapı güçlendirilerek en iyi şekilde korunmuş ve Osmanlı Dönemi ilaveleri ile birlikte cami olarak varlığını sürdürmüştür. Ayasofya'da Sultanahmet semtinde bulunur.

  • EMİNÖNÜ

Eğer İstanbul'a şehir dışından geliyorsanız mutlaka Eminönü'nde balık ekmek yiyip, boğaz turu yapın. İstanbul'un simgelerinden biri olan Eminönü, deniz manzarasıyla tarihi dokusuyla muhteşem görüntüler sunmaktadır. Ayrıca boğaz turunda da İstanbul'u Marmara'dan keşfedebilirsiniz.

  • KIZ KULESİ
  • İSTİKLAL CADDESİ
  • CİHANGİR
  • ÇAMLICA TEPESİ
  • BAĞDAT CADDESİ
  • KADIKÖY
  • KARAKÖY
  • TOPHANE
  • GALATA KULESİ
  • GALATA KÖPRÜSÜ
  • DOLMABAHÇE SARAYI
  • ÇIRAĞAN SARAYI
  • BEŞİKTAŞ SAHİLİ
  • ORTAKÖY SAHİLİ
  • BEBEK SAHİLİ
  • KAPALIÇARŞI
  • SAHAFÇILAR ÇARŞISI
  • SİRKECİ GARI
  • GÜLHANE PARKI
  • BAKIRKÖY SAHİLİ
  • MALTA KÖŞKÜ
  • HİDİV KASRI
  • ANADOLU HİSARI
  • RUMELİ HİSARI
  • KANLICA
  • ÇEMBERLİTAŞ
  • ÇENGELKÖY
  • POLONEZKÖY ORMANLARI
  • BELGRAT ORMANLARI
  • PİERRO LOTİ
  • YEDİKULE ZİNDANLARI
  • BEYAZID KULESİ
  • FLORYA ATATÜRK DENİZ KÖŞKÜ
  • ADİLE SULTAN SARAYI
  • MISIR ÇARŞISI
  • CAĞALOĞLU HAMAMI
  • MODA İSKELESİ

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