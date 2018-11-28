Kabak çekirdeği faydaları nelerdir?

Kabak çekirdeği hem açlığınızı bastırır hem de faydalı bir besin maddesidir. Kabak çekirdeğini her markette bulabileceğiniz gibi kuruyemişçilerden de satın alabilirsiniz.

KABAK ÇEKİRDEĞİ FAYDALARI NELERDİR?

Kalp sağlığı için önemli bir mineral olan magnezyum kabak çekirdeğinde bolca bulunur. İhtiyacınız olan magnezyumu her gün yiyeceğiniz bir avuç kabak çekirdeğinde bulabilirsiniz.

Magnezyum sayesinde dişleriniz ve kemikleriniz güçlü olur, kas sağlığınız artar. Kaslarınıza kramp girme riski de azalır.

Düzenli olarak kabak çekirdeği tükettiğinizde kalp krizi riski de azalır. Aynı şekilde felçlik riski de azalmış olur.

Kabak çekirdeği uyku kalitesini de arttır. Kabak çekirdeğinin içerdiği triptofan beden tarafından serotonine ve seratonin de uyku hormonu olarak bilinen melatonine dönüştürülür.

Bu sayede kabak çekirdeği daha rahat bir uyku uyumanıza olanak sağlar.

Kabak çekirdeği soğuk algınlığına da iyi gelir. Düzenli tüketildiğinde kabak çekirdeğinin içindeki çinko size doğal bir koruma sağlayacaktır.

Şeker hastalığına da iyi gelir. Doğru beslenme ve gıda takviyeleriyle tip 1 ve tip 2 diyabet kontrol altına alınabilir. Kabak çekirdeği yağı şeker hastalarının diyetlerinde de bulunur.

Kabak çekirdeği erkeklerde saç dökülmesini azaltır. Kabak çekirdeği saç sağlığı için son derece gerekli bir mineral olan çinko içerir. Yapılan araştırmalara göre çinko eksikliği saç kaybı ile ilişkilendirilir.

Kabak çekirdeği prostat kanserine karşı da koruma sağlar. Bunların ötesinde kabak çekirdeği prostata ilişkin tüm rahatsızlıklara iyi gelir.