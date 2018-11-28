Kabak çekirdeği faydaları nelerdir?

Kabak çekirdeği hem açlığınızı bastırır hem de faydalı bir besin maddesidir. Kabak çekirdeğini her markette bulabileceğiniz gibi kuruyemişçilerden de satın alabilirsiniz.
KABAK ÇEKİRDEĞİ FAYDALARI NELERDİR?
- Kalp sağlığı için önemli bir mineral olan magnezyum kabak çekirdeğinde bolca bulunur. İhtiyacınız olan magnezyumu her gün yiyeceğiniz bir avuç kabak çekirdeğinde bulabilirsiniz.
- Magnezyum sayesinde dişleriniz ve kemikleriniz güçlü olur, kas sağlığınız artar. Kaslarınıza kramp girme riski de azalır.
- Düzenli olarak kabak çekirdeği tükettiğinizde kalp krizi riski de azalır. Aynı şekilde felçlik riski de azalmış olur.
- Kabak çekirdeği uyku kalitesini de arttır. Kabak çekirdeğinin içerdiği triptofan beden tarafından serotonine ve seratonin de uyku hormonu olarak bilinen melatonine dönüştürülür.
- Bu sayede kabak çekirdeği daha rahat bir uyku uyumanıza olanak sağlar.
- Kabak çekirdeği soğuk algınlığına da iyi gelir. Düzenli tüketildiğinde kabak çekirdeğinin içindeki çinko size doğal bir koruma sağlayacaktır.
- Şeker hastalığına da iyi gelir. Doğru beslenme ve gıda takviyeleriyle tip 1 ve tip 2 diyabet kontrol altına alınabilir. Kabak çekirdeği yağı şeker hastalarının diyetlerinde de bulunur.
- Kabak çekirdeği erkeklerde saç dökülmesini azaltır. Kabak çekirdeği saç sağlığı için son derece gerekli bir mineral olan çinko içerir. Yapılan araştırmalara göre çinko eksikliği saç kaybı ile ilişkilendirilir.
- Kabak çekirdeği prostat kanserine karşı da koruma sağlar. Bunların ötesinde kabak çekirdeği prostata ilişkin tüm rahatsızlıklara iyi gelir.