Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 119. son bölüm (tek parça) yayınlandı! EDHO tamamı izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 119. son bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitlerken nefes kesen yeni bölümde asıl hedef İlyas oldu. Salı günleri evlerinize konuk olan başarılı dizi EDHO'nun son bölümünde savaş bitmedi. Eşkiya dizisinin dün akşam yayınlanan yeni bölümünü buradan izleyebilirsiniz...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 119. Bölüm tek parça izle!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 119. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tuncay tarafından kaçırılıp sorguya alınan Hızır Çakırbeyli, kendisine ve yeğenine yapılanların bedelini Sultan'a ağır ödetmiştir. Dostlarının başına gelenlere kayıtsız kalamayan Boran da ibret-i alem için sokakları savaş alanına çevirir. Sultan'ın işini devam ettiren her kim olursa sonunun ne olacağını açıkça görecektir.

Çakırbeylilerin savaştığı düşmanların içinde en tehlikelisi olan İzzet'in ise artık sabrı kalmamıştır. En büyük olma yolunda, devlet içindeki hainleri arkasına alarak Hızır ve İlyas'tan bir an önce kurtulmanın planlarını yapar. Tuncay, İzzet'in bu planları doğrultusunda ilk iş olarak en kolay lokma olan Cengiz'i ağına düşürür. Meltem'in açığa çıkmasına neden olabilecek bu anlaşma, yakın zamanda Alparslan'ın başının belaya girmesine de sebebiyet verebilir.