"Yüzyılın Terör ve İhanet Şebekesi: FETÖ"

85 dakika olarak hazırlanan belgesel yakın tarihimizin en karanlık ve kirli terör örgütlerinden biri olan ve kısaca "FETÖ" olarak ifade edilen Fethullahçı Terör Örgütü'nün kuruluşundan başlayıp 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreçte yapısı ve yapılanması, işleyişi ve kaynakları hakkında aydınlatıcı bilgiler içeriyor.

"FETÖ" Belgeselinde, Fethullahçı Terör Örgütü'nün, 70'li yıllara dayanan ilk yapılanmasından başlayarak kuruluşu, gelişimi ve önce ülkemizde sonra da dünyadaki örgütlenmesi; İslâm dinini, inancımızı tahrif ve istismar ederek kendi çıkar ve amaçları için kullanması; devlete sızma ve de devleti ele geçirme faaliyetleri anlatılıyor…

FETÖ Belgeselinde ayrıca bu örgütün kullandığı gizli ve sinsi yöntemler, uyguladıkları acımasız, ahlaksız ve kirli taktikler; giriştikleri sosyal ve ekonomik manipülasyonlar; siyasete ve diğer hassas, önemli ve etkin toplumsal alanlara yaptıkları çoğu gizli ve bazıları da açık müdahaleler; kalkıştıkları kumpas ve operasyonlar; uluslararası destek ve bağlantıları ve nihayetinde 15 Temmuz 2016'da kalkıştıkları darbe girişimi konu ediliyor.

Bu belgesel, tarihin gördüğü en büyük, sinsi ve tehlikeli terör örgütlerinden biri olan bu ihanet yapılanmasını bilindik yöntemlerle anlatmaktan daha çok, örgütün özellikle de görünenin ve bilinenin ötesindeki karanlık yüzünü, çok çarpıcı örnekler ve şahitliklerle deşifre ve ifşa etmektedir…

Geniş bir belge kaynağı ve bilimsel-akademik uzmanlık perspektifinde, titiz, derin inceleme ve araştırmalarla hazırlanan ve 85 dakika uzunluğundaki bu belgeselde; bazıları ilk kez gün ışığına çıkacak bilgi ve belgelerin yanı sıra, çoğu alanlarında sembolleşmiş olan önemli isimlerle röportajlar da yer almaktadır.

"FETÖ" Belgeseli, gerek içeriği, gerek katılımcıları, gerekse de çarpıcı kurgusuyla alanında ilk ve özel bir çalışma olma niteliğindedir.