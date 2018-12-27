26 Aralık reyting sonuçları! Sen Anlat Karadeniz, Diriliş Ertuğrul reyting sonuçları belli oldu mu?

Ekranların fenomen haline gelen ve Çarşamba günleri milyonları ekran başına kilitleyen iki dizisi dün yine nefesleri kesti. Sen Anlat Karadeniz ve Diriliş Ertuğrul'un yayınlandığı bu gün de ekran başına milyonlar kitleniyor. Her hafta kıyasıya bir rekabet içerisinde olan bu iki dizinin reyting sonuçları da yine en merak edilen konular arasında geliyor. İzledikleri dizilerin reyting sıralamasını bilmek isteyen bireyler internet üzerinden 'reyting sonuçları açıklandı mı' sorusuna yanıt arıyorlar. Çarşamba akşamlarının iki fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul ve Sen Anlat Karadeniz reyting sonuçları...